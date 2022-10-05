2022 年 10月 5 日 星期三 , 14:50

托卡耶夫：寡头资本的时代已经结束 公民社会的时代已经到来

哈通社/卡拉干达/10月5日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫10月5日抵达卡拉干达州首府卡拉干达市，开始对当地进行工作视察。

托卡耶夫总统在卡拉干达市首先与当地公民代表举行了会晤，并向公众发表了讲话。

托卡耶夫总统在讲话中表示，卡拉干达州不仅是哈萨克斯坦最知名的矿业和工业基地，同时也是哈萨克斯坦大草原——萨热阿尔卡腹地最具文化气息的重镇。

总统强调这里孕育了阿里汗·博凯汗、扎赫普·阿克巴耶夫、阿里木汗·叶尔梅科夫等一大片哈萨克历史上最杰出的政治家，见证了哈萨克大地上各种重要的历史时刻。

- 卡拉干达地区不仅是我国的地理中心，也是我国的工业中心。该地区有许多采矿业、冶金业和煤矿业，对开发哈萨克斯坦的经济潜力发挥着重要作用。共和国三分之一的煤炭和大约一半的铜产自卡拉干达，超过 85% 的钢材和 100% 的平板轧材从这里生产出来。在该地区的工业生产总量中，制造业的份额达到了80%。可以说，卡拉干达州是哈萨克斯坦工业的龙头。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调，卡拉干达州经济各领域处在高速发展当中，在全国各地区中处于领先地位。他表示，在今年7月的政府扩大会议上，他已经明确要求政府需要开展更多实质性的工作，形成一个制造业的«投资项目池»，以确保在当前艰难的地缘政治局势和不稳定的全球经济环境背景下，保障国家经济的多元化发展。

为了确保能够更好的提升当地的投资环境，总统表示，他已经指示政府再2023年完成卡拉干达州萨兰工业区的基础设施建设，以便于能够使这一区域成为对自外国搬迁至哈萨克斯坦的外国公司充满吸引力的平台。

托卡耶夫总统在讲话中指出，卡拉干达州位于哈萨克斯坦的中心腹地，连接哈国南北的主要公路干道穿过这里，因此道路的质量对区域的发展有着特殊的影响。他在讲话中对通过创建«中部-南部»交通走量予以了强调，并责成政府尽快完成卡拉干达至巴尔喀什和卡拉干达至布尔拜塔尔高速公路的建设。

- 卡拉干达至杰子卡兹甘的高速公路也很重要。修缮这条全长500多公里的公路，将改善与中部地区的联系，增加货运量。这将推动乌勒套州的发展，并显著地增加卡拉干达和乌勒套两个地区的投资和旅游潜力。- 托卡耶夫总统说。

总统还指示对卡拉干达至卡尔卡拉勒高速公路进行修缮，并要求所有工作必须在两年内完成。

托卡耶夫总统在讲话中关注到了卡拉干达市周边单一产业城镇的发展问题。总统表示，卡拉干达州是哈萨克斯坦城市化率最高的地区，该区域80%的居民生活在城市当中，其中更有40%的居民生活在占据当地工业生产最主要份额的五个单一产业城镇当中。

- 随着时间的推移，单一产业城镇应该摆脱对大型工业企业的过度依赖。工业巨头有能力通过外包机制支持当地企业。单一产业城镇应发展成为清洁、紧凑、繁荣和«绿色»的聚居地。只有在这种情况下，它们才会成为该地区的增长点。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，目前哈萨克斯坦正在实施《强有力的地区——国家发展的驱动力》国家计划。中央政府在这方面需要与地方政府加强联系，在该计划框架下开展系统性的工作。

托卡耶夫总统指出，卡拉干达州的巴尔喀什市在经济多元化发展方面，可以成为一个模范样板。当地的大型工业企业发展良好，同时旅游业也毫不逊色，成为了经济的重要支撑。

为了提升当地的旅游发展，进一步促进巴尔喀什旅游业潜力的发掘，总统要求中央和地方政府改善当地的旅游基础设施，并考虑开辟新的航空和铁路路线的可能性，使巴尔喀什能够进一步成为国际旅游胜地。

托卡耶夫总统还表示，国家需要采取较大规模的投资，以改善单一产业城镇目前面临的另一项重要的民生问题，即基础设施的老旧。

-无论我们的公民居住在哪个城市，都有权生活在一个清洁、绿色、繁荣的环境中。 提供这样的环境是国家的责任。- 他说。

总统在讲话中谈到了保障各类青年就业的措施，以及为青年专业人才在购买住房方面提供支持的重要性，并介绍了当地的一项简化的抵押贷款计划。

总统强调，有必要增加该计划的预算支持并增加优惠贷款的数量。通过对当地年轻家庭和青年人才提供购房支持，将能够使人才没有后顾之忧的、更好的为家乡提供服务。

总统在讲话中，谈到当地居民不断就工业企业，尤其是大型工业巨头的违规排放对当地环境造成的污染而提出的投诉。

他说：

必须严格遵守承诺、标准和规范。该地区的产业发展不应损害市民的利益和人民的生活质量。生态部需要控制这个问题。

此外，总统还要求当地的大型企业强化安全管理和在生产领域的现代化投资，减少出现工人在工作状态下的伤亡情况，并责成监管部门加强监管，明确企业对工伤增长需要承担的责任和义务。

托卡耶夫总统表示，国家正在密切监督在哈国经营的所有主要矿业公司的活动。不会允许任何企业非法向境外转移资产，并会监督各个企业履行相应的社会义务。

- 生产现代化、环保是我们最关注的问题，同时还有纳税方面。如果大型工业企业无法满足这些要求，我们将被迫终止合作。这不是威胁，而是受到整个文明世界所公认的，基于诚实和公平的合作原则。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统弄指出，在哈萨克斯坦，寡头资本主义时代即将结束，一个属于公民社会的、对每一个公民承担起社会责任的时代已经到来。

- 我们的公民需要的是高效且对社会负责的，能够引领国家经济发展的企业。-托卡耶夫总统说。

总统关注到了巴尔喀什湖近年来湖水面积不断缩小的情况，并指出向我国中部地区供水的萨特巴耶夫运河也存在着技术状况不佳的问题。总统表示，中央和地方政府应该与大型企业的代表合作开展工作，采取一切措施保护湖泊并恢复运河，同时还需要尽快解决当地部分村庄面临的饮用水缺乏问题。

总统谈到了关于为有效利用的土地资源收回国有的问题，并指出，根据他的指示，土地问题特别委员会通过太空监测方式，在全国确定了超过2000万公顷的未开垦农业用地，目前已有420万公顷土地被收回国有。其中有110万公顷土地属于卡拉干达州。

- 作为国土面积在全球位居第九位的哈萨克斯坦，牧民缺少牧场用地，是完全没有道理的事情。我国广袤的土地应该由最广大的人民共同享有，而不是被少数富翁所占据。因此，被收回国有的土地如何公正、公平的分配给农牧民，是现阶段一个重要的任务。只有有效地完成这一任务，我们才能说自己的改革是成功的，是能够获得人民信任的。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中，还关注到了当地教育、医疗、体育和文化基础设施的发展问题。托卡耶夫总统表示，这一领域的工作会直接影响市民的生活，更关乎于一代青年能否获得高质量的教育。

总统强调指出，为了保障这一领域的工作，今年哈萨克斯坦启动了《舒适的学校》国家项目，并在全国范围内予以实施。

在这一项目的框架下，未来三年内卡拉干达州将建成可容纳至少2.8万学生的一系列学校基础设施。相关的工程将在明年动工开建，他要求政府在这之前妥善完成对相关用地的划分和接入公共服务网络等一系列前期工作。

托卡耶夫总统指出，发展医学教育体系是政府的主要任务之一。在卡拉干达，卡拉干达医科大学一直以来都在为全国培养合格的医学领域专家人才。

- 卫生部建议建设建设5家附属于卡拉干达医科大学的医院，其中一个将位于卡拉干达市。大学附属医院将于明年开始建设，并成为一个配备现代化设备，为当地医学发展和新技术引进提供新动力的医学中心。- 托卡耶夫总统说。

同时，总统还在讲话中强调了卡拉干达州在体育领域取得的成就，表示要重视体育基础设施的全面发展，特别是需要为人民进行体育运动创在最良好的条件，促进公共体育运动的普及。

托卡耶夫总统表示，卡拉干达市正在呈现出蓬勃发展的趋势，居民住宅楼、公共文化设施、商业建筑不断兴建，城市面貌也焕然一新。这些发展也使得这座城市需要新的热力来源。为此，总统已经指示政府拨出必要的资金，已完成该市第三座热电厂的建设。

托卡耶夫总统弄强调指出，卡拉干达作为哈萨克斯坦的工业化旗舰城市，是哈萨克斯坦领先的科学、教育和文化中心之一，应该成为一个能够为市民提供舒适的生活城市。

他表示，卡拉干达市在 2007 年提出并制定的城市发展总体规划已经过时，需要全面更新。在更新过程中，必须参考城市学家和公众舆论。

- 如果没有市民广泛参与决策过程，城市和地区的可持续发展是不可能的。-托卡耶夫总统说。

他强调，公民应通过公共委员会积极参与提出社会问题和保护公众利益。 公民积极参与国家行政管理是建立公正哈萨克斯坦的先决条件。

托卡耶夫总统在讲话中回顾了卡拉干达州在斯大林镇压时期，成为各族流亡者和被迫害者共同家园的沧桑历史，并指出如今生活在这一地区的各族人民为哈萨克斯坦的发展做出了重大的贡献。

托卡耶夫总统强调，在当前全球面临前所未有的不稳定和相互斗争的时代，保持哈萨克斯坦人民自古共同的价值观，即«统一、团结、宽容、相互尊重、同情心»，以及始终能够相互提供帮助，是非常重要的。

托卡耶夫总统指出，这一系列的独特价值观，成为了凝聚哈萨克斯坦各族人民，塑造哈萨克斯坦国家和社会共同认同感的基础。而且，这种独特价值观并非人为构建的意识形态。

- 我认为，也没有必要去人为的哈萨克斯坦人民构建一个身份意识形态。因为，哈萨克斯坦蔚蓝色的护照，就已经成为了我国每一个公民最简单但又最重要的身份标识。这本蔚蓝色的护照，不仅是我们国家身份的象征，更是我国建国所依据的所有进步原则的象征。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中指出，通过哈萨克斯坦人民自古坚持的独特价值观，以及长久奉行民族间和宗教间相互宽容的社会心态所形成的进步原则，使得作为哈萨克斯坦人民价值观的直观象征的哈萨克斯坦蔚蓝色的护照，已经成为了正义的象征，在全世界得到了认可和尊重。

- 这，是我们多年来为了建立一个公正的哈萨克斯坦，致力于奉行的平衡和负责任的外交政策和国内政策的直接结果。- 托卡耶夫总统说

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦是国际事务中负责任、快速发展的国家，致力于推动自身发展取得进步，并与世界各国开展互利合作。在当前敌对和不信任加剧的地缘政治气候下，这一点尤为重要。

- 众所周知，罗马教宗方济各在 9 月访问了哈萨克斯坦，并在布道中称赞哈萨克斯坦是一个倡导对话与会晤的地方，是促进和平与人类兄弟情谊的引擎，在努力的创造一个让人类相互倾听和尊重彼此的世界。作为人类最权威的精神领袖之一，教宗非常准确地描述了哈萨克斯坦并阐明了我们的价值观。- 托卡耶夫总统说。

在讲话的最后，托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦正在迈入一个全新的历史阶段。

- 今天，我国正处于历史上的一个重要阶段，即将开启一个新的政治时代。通过巩固总统一届七年不可连任的规范，我们迈出了强化哈萨克斯坦真实民主传统的决定性步伐。这一改革将为任何力量对权力的垄断企图设置强大的阻碍，并为新一代有能力的、负责人的政治家的出现，创造良好的条件。- 托卡耶夫总统说。

总统表示，在经过改革的宪法基础上，哈萨克斯坦所有重要的政治机构都将得到重塑，形成一个新的、开放的、竞争性的、为全体公民服务的经济体系。

- 我们漫长的征程才刚刚开始。未来，我们还要面对对司法系统和执法机构进行彻底改革的任务，法治和秩序将成为衡量我们生活的标准，有能者将更加受到尊重并脱颖而出。- 托卡耶夫总统说。

讲话最后，托卡耶夫总统向卡拉干达人民为国家发展做出的巨大贡献表示感谢，并呼吁年轻一代以前辈为榜样，努力工作，发扬爱国主义精神。

- 爱国主义是维护我们国家主权地位的主要保证。事实上，没有比热爱祖国更好的美德了。也没有什么事情，能够比为养育自己的人民服务更幸福了。爱国指的不是挥舞着旗帜在广场上喊空话，而是脚踏实地的为国家的利益而劳作。阿里汗·博凯汗曾说：只要我活着，我就不会停止为哈萨克人服务。先辈的阿拉什党人，正是以此敦促我们所有人忠于国家的利益。- 托卡耶夫总统说。

在讲话结束后，托卡耶夫总统主持了表彰仪式，向一批卡拉干达州优秀公民代表颁发了国家荣誉奖章和证书。

【编译：木合塔尔·木拉提】