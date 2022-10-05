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托卡耶夫总统抵达卡拉干达 开始进行工作视察
2022 年 10月 5 日 星期三 , 11:00

托卡耶夫总统抵达卡拉干达 开始进行工作视察

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 托卡耶夫总统抵达卡拉干达市。

据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统10月5日乘坐专机抵达卡拉干达州首府卡拉干达市，开始对当地进行工作视察。



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