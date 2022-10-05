德国前总理默克尔荣获难民署南森难民奖

哈通社/阿斯塔纳/10月5日--联合国难民署4日宣布，德国前总理安格拉•默克尔 (Angela Merkel)荣获2022年难民署南森难民奖。

该奖项以挪威探险家、科学家、外交官和人道主义者弗里德托夫•南森 (Fridtjof Nansen) 的名字命名，每年颁发给在保护难民、境内流离失所者或无国籍者方面超出职责范围作出杰出贡献的个人、团体或组织。

消息称，在默克尔担任德国总理期间，在她的领导下，德国在2015年和2016年接纳了120多万名难民和寻求庇护者。当时叙利亚冲突引发了严重的难民危机，其他地方也发生了致命的暴力冲突。

当时，时任总理的默克尔说：«这是前所未有的对我们欧洲价值观的考验。这就是一项人道主义要务。» 她呼吁德国人民抵制分裂的民族主义，并敦促他们要«自信、自由、富有同情心且思想开放»。

联合国难民事务高级专员菲利波•格兰迪 (Filippo Grandi) 赞扬了默克尔为寻求庇护者提供保护的决心，以及捍卫人权、人道主义原则和国际法的决心。格兰迪说：«安格拉•默克尔帮助了100多万名难民活下来并重建生活，展现了巨大的道德勇气和政治勇气。»

«这是真正的领导力，呼吁我们共同的人性，坚决反对鼓吹恐惧和歧视。她向我们证明，如果政治家们采取正确的行动方案，努力寻找应对全球挑战的办法，而不是简单地推卸责任，就能取得显著的成果。»

评选委员会称赞默克尔«具有领导力、勇气和同情心，确保了成千上万绝望的人们获得保护»，并认可她为寻求安全的人找到«切实可行的长期解决方案»的努力。

10月10日，难民署将在日内瓦举行颁奖仪式，为默克尔和其他区域的获奖者颁发奖项。

据悉，今年是首位难民事务高级专员弗里德托夫•南森荣获诺贝尔和平奖的100周年。



