2022 年 10月 4 日 星期二 , 21:12

泰国代表将出席第六届亚信峰会

哈通社/曼谷/10月4日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦驻泰国特命全权大使阿尔曼·伊塞托夫4日同泰国总理巴育·占奥差（Prayuth Chan-ocha）举行了会晤。

会谈中，泰国总理就两国建交30周年表示祝贺，并高度评价了双边互信合作伙伴关系。

此外，泰国总理还指出了两国在保障区域和国际安全事务的共同立场。他表示，考虑到亚洲相互协作与信任措施会议峰会在该进程发挥的重要作用，泰国将派出代表团出席在阿斯塔纳举行的第六届峰会。 双方还就进一步加强双边经贸合作问题进行了讨论。巴育·占奥差表示，考虑到两国之间的物流运输距离，应寻找货物运输替代方式。他指出，泰国企业有兴趣在哈萨克斯坦落实一系列商业项目。

会谈中，双方对全球食品安全问题表达了担忧。大使指出，哈萨克斯坦作为最大的小麦生产国之一，有潜力向世界上有需要的国家供应粮食。

此外，双方还就进一步加强两国在旅游领域合作问题进行了讨论。哈萨克斯坦大使表示，增加两国之间的定期航班有助于提升游客数量。

最后，双方就继续在所有领域保持合作达成了共识。

【编译：小穆】