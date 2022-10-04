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阿特劳州两个下属区域名称变更为«博凯汗»
2022 年 10月 4 日 星期二 , 14:14

阿特劳州两个下属区域名称变更为«博凯汗»

哈通社/阿特劳/10月4日 – 阿特劳州与俄罗斯交界的一个区（округ）和乡（ауыл），即日起将同时更名为«博凯汗区»和«博凯汗乡»。

«博凯汗»这一名称，即日起被正式赋予阿特劳州库尔曼哈兹县的巴伊达乡村区和科佳耶夫乡。

根据州马斯利哈特（地方议会）的决议，巴伊达乡村区今后的行政区划名称将变更为博凯汗乡村区，巴伊达乡村区下属的科佳耶夫乡更名为博凯汗乡。

据与俄罗斯交界处的库尔曼哈兹县巴伊达乡村区行政长官居素普·托列哈利耶夫的介绍，对行政区名称进行变更的提案，是由当地居民在居民代表大会上提出的。

- 这个位于两国边境地区的乡过去一直被称为科佳耶夫乡。但在当地居民当中，长期以来都有着变更行政区名称的呼吁。不过，这也是过去很长时间没能得到解决的问题之一。在关于变更乡和区行政区名称的会议上，收到了来自当地功勋人士、社会理事会成员和居民代表的两个提案。- 托列哈利耶夫说。

其中一项提议，是将科佳耶夫乡的名称变更为博凯汗乡，保留乡村区原来的名称不变。第二项提议，则是将两者的名称同时进行变更，将著名历史认为博凯汗的名字，赋予这两个行政区作为其正式的名称。

最终，第二项提案得到了州议会（马斯利哈特）议员的支持，并最终获得了通过，形成了正式的决议。

此外，库尔曼哈兹县田吉兹乡村区的皮利莫里耶乡，也将被更名为«田吉兹乡»。

而阿特劳市近郊的阿克塞乡村区的行政区划被正式撤销，并入卡伊尔莎克特乡村区内。

博凯汗（Бөкей хан），是1801 年在伏尔加河和乌拉尔河之间成立的大公国博凯汗庭（哈萨克语：Бөкей Ордасы) 的第一任统治者。

【编译：木合塔尔·木拉提】

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