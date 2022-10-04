2022 年 10月 4 日 星期二 , 13:52

美国因飓风“伊恩”遇难人数过百

哈通社/阿斯塔纳/10月4日--据新华报道，当地时间10月3日报道，经济学家表示，飓风«伊恩»带来的损失可能超过500亿美元，或将对美国的整体经济产出造成影响。

据穆迪分析公司的经济学家初步估计，这场风暴可能给美国佛罗里达州带来450亿至550亿美元的经济损失，在南卡罗来纳州则至少为数十亿美元。经济学家称，«伊恩»或可入列近年来造成损失最高的自然灾害。

牛津经济研究院的数据显示，飓风对佛罗里达州和南卡罗来纳州造成的巨大影响，可能导致这两个州第三季度的经济增长分别下降3个百分点和2个百分点。EY Parthenon经济学家格雷戈里·达科预测，«伊恩»可能使第三季度GDP下降0.3%，并令第四季度下降0.1%。

报道中还指出，飓风过后，一些经济活动将可能无法完全恢复，对旅游业相关行业的影响可能非常严重。

据此前报道，飓风«伊恩»于9月28日在佛罗里达州登陆，导致当地大量房屋被淹，道路被切断，车辆及船只受损严重，断电用户的数量一度达到267万的峰值。此后，飓风于9月30日登陆南卡罗来纳州。

美国总统拜登近日在白宫讲话时表示，«伊恩»可能是美国经历的最糟糕飓风之一，灾后重建需要数月乃至数年。