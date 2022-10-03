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哈国部长语言能力排行榜新鲜出炉
2022 年 10月 3 日 星期一 , 13:35

哈国部长语言能力排行榜新鲜出炉

哈通社/阿斯塔纳/10月03日--哈萨克斯坦现有19个部委。Ranking.kz网站日前进行一项研究，公布哈萨克斯坦部长语言能力排行榜。

在这份榜单中，科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克位居第一。他通晓7种语言，即哈萨克语、俄语、英语、意大利语、土耳其语、日语和拉丁语。

外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德和国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫各掌握5种语言，并列位居第二。

并列第三的分别是新闻和社会发展部部长达尔汗·克德尔艾里，数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛以及劳动和社会保障部部长塔玛拉·杜伊谢诺娃，他们每人会说4种语言。

哈萨克斯坦19位部长中，有12位会说英语。总体来说，哈萨克斯坦人英语水平不算高，在2021年的EF英语能力指数排行中，哈萨克斯坦处在很低水平，在全球112个国家中居第96位。

在独联体国家中，摩尔多瓦、白俄罗斯、乌克兰和俄罗斯的英语普及程度被评为中等熟练水平。而亚美尼亚和阿塞拜疆则处在英语熟练度较低水平。其他独联体国家，英语熟练度普遍很低。具体来说，乌兹别克斯坦略高于哈萨克斯坦，而吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦不及哈萨克斯坦。

排名由欧洲国家领衔，即荷兰，奥地利和丹麦位列三甲。也门则排名垫底。

【编译：阿遥】

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