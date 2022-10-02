2022 年 10月 2 日 星期日 , 10:00

今天是哈萨克斯坦教师节

哈通社/阿斯塔纳/10月2日 -- 每年十月的第一个星期日，是哈萨克斯坦教师节。

根据国家统计局数据，截至2022年年初，哈萨克斯坦学前教育机构共有96 723名执业教师，其中：

30岁以下的教师 - 22.7%（21 931人）

30 至 39 岁的教师 - 32.4%（31 363 人）

40 至 49 岁的教师 - 26.1%（25​​ 259 人）

50 至 59 岁 - 16.2%（15 662 人）

50 岁以上 - 2.6%（2 508 人）

即将退休教师 - 2,5%（2 445人）

而在普通教育机构中任职的教师人数，根据上一个学年的统计，为385 830人，其中80%以上为女性（311 623人）。

截至目前，共有36 378 名教师在哈萨克斯坦的高等教育机构中工作。

哈萨克斯坦自古以来就是一个尊师重教的国家，1965年9月29日苏联最高苏维埃主席团将每年十月的第一个星期日定为教师节。至今, 这一天仍然是哈萨克斯坦、乌克兰、白俄罗斯、吉尔吉斯坦、拉脱维亚等国的法定教师节。

教师节是哈萨克斯坦最受欢迎的节日之一。根据传统，教师节当天，学生和家长们会身着节日盛装，一起向老师们表示祝福。学生们还向老师赠送鲜花、果盘或书籍等礼品以表达对老师的感谢。

这一天，学校会编排丰富多彩的演出，让教师们度过一个难忘的教师节。各级政府和学校还要召开大会，张贴庆祝海报，表彰优秀教师，授予荣誉勋章，邀请退休教师回到学校，重温美好的教学时光。

奏唱国歌、展示民族传统文化是哈萨克斯坦教师节活动的重要内容。高等院校的教师节活动会邀请中小学生参加，以展现教育的传承和延续。

每一届教师节，都会确定一个主题，并邀请学校所有的师生参加。国际中文教师也会受邀参加，接受学生敬礼和献上的鲜花。

哈萨克斯坦教师节前后还有一项特殊活动——«学校自治日»。

这一天老师放假回家，学校却不能停课停教，学生们要客串一回学校校长、教务主任以及任课老师，组织开展全校一天的教学管理工作。

通过这项体验活动，学生们可以体会到老师的辛苦，同时锻炼自己的实践能力。

值得一提的是，哈萨克斯坦已经连续三年，根据哈萨克斯坦总统的指示，提升教师的薪资水平（每年提升25%）。

【编译：木合塔尔·木拉提】