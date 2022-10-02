2022 年 10月 2 日 星期日 , 09:20

哈萨克斯坦创新指数在中亚和南亚区域组中位居前列

哈通社/阿斯塔纳/10月2日 -- 世界知识产权组织（WIPO）日前发布了《2022年全球创新指数》。

在涵盖了全球132个经济体的《2022年全球创新指数》报告中，哈萨克斯坦位居第83位。

全球创新指数每年发布，其核心是提供衡量表现的指标并对132个经济体的创新生态系统进行排名。

该指数以丰富的数据集为基础，不再局限于研发实验室以及发表的科学论文，而在本质上更具普遍性和横向性，包括社会、商业模式和技术层面。

该指数提交给欧盟委员会联合研究中心进行独立的统计数据审计。

2022年全球创新指数是以两个次级指数的平均值计算的。

创新投入次级指数衡量的是支持和促进创新活动的经济要素，这些要素共分为五大类：(1)制度，(2)人力资本与研究，(3)基础设施，(4)市场成熟度和(5)商业成熟度。

创新产出次级指数体现的是经济中创新活动的实际成果，分为两大类：(6)知识与技术产出和(7)创意产出。

报告指出，2022 年，哈萨克斯坦在创新投入方面的表现优于创新产出。

在 36 个中等偏上收入经济体中，哈萨克斯坦排名第 27 位。哈萨克斯坦在中亚和南亚10个经济体中排名第4。

报告认为，相对于创新投资水平，哈萨克斯坦产生的创新产出较少。预期GDP预期相对应，哈萨克斯坦在创新方面的表现略显差强人意。

不过，哈萨克斯坦在制度、人力资本与研究和基础设施方面，在中等偏上收入经济体中属于平均水平。在中亚和南亚国家组当中，哈萨克斯坦在制度、人力资源、基础设施和商业成熟度方面，表现优于该区域的平均水准。

根据报告显示，在全球132个经济体的总体排名中，哈萨克斯坦在《电子政务》分项中的表现最为出色，位居榜单第11位。

此外，在《高学历女性占比》（31位）、《中学师生比》（12位）、《网络参与度》（26位）等细分选项中，也居于前列。