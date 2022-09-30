马吉利斯议长出席第四届世界游牧民族运动会开幕式

哈通社/阿斯塔纳/9月30日--哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫出席在土耳其举行的第四届世界游牧民族运动会开幕式。

据了解，来自世界102个国家的3000多名运动员将参加本届世界游牧民族运动会。

哈萨克斯坦的50名运动员，将参加叼羊（көкпар）、骑马射箭、哈萨克式摔跤、传统射箭和吉尔吉斯式叼羊（көкбөрі）等5个运动项目。

比赛开始之前，霍沙诺夫会见了哈萨克斯坦代表团成员，向他们转达了托卡耶夫总统的问候，并祝愿他们在比赛中获得胜利。

马吉利斯议长表示，世界游牧运动会在加强兄弟国家的文化联系，向世界展示突厥世界的共同价值观方面具有重要意义。

出席第四届世界游牧民族运动会开幕式框架下，哈萨克斯坦马吉利斯议长会见了土耳其总统雷杰普·埃尔多安。

会谈期间，议长向埃尔多安转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的问候和良好祝福，并就首次在土耳其举行的世界游牧民族运动的开幕表示了祝贺。

-两国之间的合作在逐年加强， 我相信这是你与哈萨克斯坦总统托卡耶夫建立的友好关系和富有成果的对话的结果。 您计划今年10月访问哈萨克斯坦，我们期待您的访问。 相信此访能够将兄弟国家之间的密切关系提升到新的水平，为进一步加强合作提供机会。-他说。

土耳其总统谈到了哈萨克斯坦在突厥世界和突厥国家组织中的重要作用，并向叶尔兰·霍沙诺夫就出席开幕式表示了感谢。-哈萨克斯坦的稳定对整个地区都很重要。 在这方面，我支持哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统正在进行的改革和举行非例行总统选举倡议。 总体而言，哈土双边关系处于高水平发展状态。 在这方面，议会间的合作非常重要。-土耳其总统说。

霍沙诺夫介绍了哈萨克斯坦议会与土耳其大国民议会之间的双边合作的现状，并表示将在所有领域继续开展联合工作。

他还表示，哈萨克斯坦有意举行下一届世界游牧民族运动会。

活动框架下，下院议长还会见土耳其前总理比纳利·耶尔德勒姆，讨论了两国合作的积极发展趋势。

【编译：阿依波塔】

