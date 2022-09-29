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里海舰队顺利完成远距离集结巡航任务
2022 年 9月 29 日 星期四 , 15:45

里海舰队顺利完成远距离集结巡航任务

哈通社/努尔苏丹/9月29日 – 哈萨克斯坦武装力量海军里海舰队完成了在里海海域执行的远距离巡航任务。

据国防部消息，日前，由里海舰队«哈萨克斯坦»号、«乌拉尔»号、«萨热阿尔卡»号导弹-火炮舰和«扎伊赫»号海道测量船组成的分舰队，在海军总司令萨肯·别克扎诺夫少将的指挥下，组织实施了在里海海域的集结巡航任务。

多用途船舶司司长、三级海军上尉穆拉特·巴伊穆哈诺夫表示，«集结巡航»是一项综合性的演练任务，目的旨在提高舰船指挥员和指挥控制机构的战术训练水平，评估各舰船舰员的实际战备状态。在巡航任务执行过程中，开展了一系列军事技战术演练，对海军官兵的协同作战能力、战斗技术、心理状态和士气，以及相应的后勤补给能力等进行了综合性的考量测试。

巡航任务中，还包括了在极度浅水水文条件下的机动航行。为了保障航行安全和防止突发事件的发生，各舰指挥员在专业人员的协助下，通过对海域水文条件的分析，明确了执行机动航行的区域，顺利完成了任务。

此外，在此次集结巡航期间，各舰分别和联合执行了在日间和夜间环境下，对海空目标的搜寻打击，以及排雷等一系列训练任务。

舰队还开展了在极端困难的水文气象条件下，进行海上损害控制和航行的演习。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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