托卡耶夫总统会见国际棋联主席德沃尔科维奇

哈通社/阿斯塔纳/9月29日 – 哈萨克斯坦总统会见世界国际象棋联合会（FIDE）主席。

据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统29日在总统府会见了到访的世界国际象棋联合会（FIDE）主席阿尔卡季·德沃尔科维奇。

托卡耶夫总统祝贺德沃尔科维奇连任主席职务。

德沃尔科维奇向托卡耶夫总统介绍了即将在阿斯塔纳举行的国际棋联女子大奖赛系列赛第一阶段赛事，届时将有12位全球最顶尖的国际象棋运动员参赛。

托卡耶夫总统表示，举办这样高规格的赛事，将有助于哈萨克斯坦国际象棋运动的发展。

- 国际象棋在哈萨克斯坦非常流行，尤其是在儿童和青少年当中。在哈萨克斯坦有 7 000 多个国际象棋部，这个数字未来还将再翻一番。哈国现在有20万人从事国际象棋运动，来自哈国的棋手在国际比赛中取得了许多成绩。我国非常重视国际象棋运动，制定了国际象棋发展路线图，并计划启动一项«在学校中的国际象棋»大型项目。- 托卡耶夫总统说。

德沃尔科维奇感谢托卡耶夫总统对哈国国际象棋运动发展和普及提供的支持，并宣布国际棋联愿意分享将国际象棋引入学校课程的成功经验。

双方还就哈萨克斯坦与国际棋联的长期合作问题交换了意见，并讨论了在哈萨克斯坦举办大型国际赛事的前景。

【编译：木合塔尔·木拉提】