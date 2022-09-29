2022 年 9月 29 日 星期四 , 13:55

将在哈俄边境为哈国公民开通绿色通道

哈通社/阿斯塔纳/9月29日 – 将为因哈俄陆路边境过境点交通拥堵而滞留在边境区域的哈萨克斯坦公民开放过境«绿色通道»。

近一周来，由于大量俄罗斯公民试图通过陆路过境点进入哈萨克斯坦境内，导致两国边境地区的陆路过境点附近出现了较大规模的交通拥堵现象。

受此影响，有不少哈国公民的出入境受到了阻碍和困扰。对此，哈萨克斯坦政府副总理兼贸易和一体化部部长塞热克·朱曼哈林表示，将会采取必要措施为哈国公民提供便利。

- 我昨天刚和俄罗斯政府副总理举行了会晤。因为，在边境的另一边，也有由于交通拥堵而无法顺利入境的哈萨克斯坦公民。会谈期间，同俄方就运载食品的车辆的问题进行了协商。将就此建立相应的机制，也就是说，今天两国边境管理人员就会协同开始实施相关措施。我们将努力，为滞留在边境的我国公民，还有运输食品的车辆开放入境的«绿色通道»。 - 朱曼哈林在接受记者采访时如是说。

根据副总理的说法，为哈萨克斯坦公民建立的过境«绿色通道»将在今明两天内予以开放。

- 俄罗斯政府已经向该国边检人员下达了相应的任务指示。我们也会向我国边检人员做出这方面的安排。这个问题在进入10月份之前就会解决。- 他说。

根据此前报道，9月21日至27日之间，约有9.8万名俄罗斯公民通过陆路口岸入境哈萨克斯坦。大量人流使哈俄两国陆路边境过境点周边出现了交通拥堵的情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】