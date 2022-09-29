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哈萨克斯坦议会制定首部关于数字采矿和加密货币的行业法案
2022 年 9月 29 日 星期四 , 12:50

哈萨克斯坦议会制定首部关于数字采矿和加密货币的行业法案

哈通社/阿斯塔纳/9月29日 – 在相关立法倡议下，哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员们制定了我国首部关于数字法领域的行业法案。

马吉利斯议员叶卡捷琳娜·斯梅什利亚耶娃29日在马吉利斯会议上对这一新法案进行了介绍。

她表示，有两大因素使得制定这一规范性法律具有必要性。

其一，是对哈萨克斯坦共和国境内的数字采矿进行规范的法律需求。

议员指出，数字采矿的合法化以及对加密货币生产商缺乏进一步监管，直接导致了哈萨克斯坦境内能源消费行业出现了一定程度的发展失控。

- 根据现行立法，开展数字采矿业务的企业在启动业务时，向相关监管部门-即数字发展部-进行的报告是基于自愿进行的，而目前从事这一业务的企业中，仅有三分之一进行了登记注册。-她说。

议员强调，«灰色»数字矿企在不受监管的情况下对能源的使用，直接导致了国内电力资源的短缺，并严重的影响到了国家能源安全。

议员同时指出，合法的加密货币采矿业被认为是哈萨克斯坦的大型投资行业，能够提供稳定的税收并为国内IT产业的发展做出贡献。

制定这一规范性法律的第二大因素，是为了在哈萨克斯坦共和国境内创建加密货币生态系统。

据议员介绍，根据现行立法，哈萨克斯坦禁止流通无担保数字资产，即加密货币。所有涉及加密货币的操作，包括初始项目框架内的采矿和加密交换操作，均仅在国际金融中心进行。

- 然而，即使是这种活动也不受阿斯塔纳国际金融中心的宪法规范的约束。- 她说。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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