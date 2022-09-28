托卡耶夫总统主持召开最高改革委员会例行会议

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日主场召开最高改革委员会例行会议。

消息称，会议就教育和医疗体系问题，以及有效落实该领域国家项目问题进行了讨论。

据教育部长阿斯哈特•阿伊玛汗别托夫介绍，“舒适的学校”国家项目有望为80万学生建设现代化学校。这些新学校将拥有现代化实验室和综合教室，为学生提供优良的学习环境。

托卡耶夫总统表示，要尽快解决学校问题。他同时还指示，为落实“舒适的学校”国家项目，政府和地方政府要年底前完成学校建设土地和基础设施问题。

与此同时，托卡耶夫总统表示支持Samruk-Kazyna Construction以统一承建机构落实该国家项目，并要求严格监管国家预算的使用。

教育部长表示，为减轻学生们携带的教科书重量，将分阶段过渡数字教科书。他同时还表示，今后新建的学校将设有学生个人储物柜。

会上，卫生部部长阿扎尔·黑尼亚特就“乡村地区医疗体系现代化”国家项目落实问题进行了汇报。

据卫生部长介绍，该国家项目框架下，卫生部和当地政府计划在国内乡村地区建设655家医疗机构，其中对253所医疗站、160所诊所和242所围产站。她强调，该项目的落实，将有助于提高储集医疗保健服务的可及性，以及减少血液循环疾病死亡率降低20%和延长寿命率。

总统指出，该项目旨在为 100% 的乡村人口提供优质初级保健服务，具有重要的社会意义。他同时还强调，要注重关注癌症防范和治疗问题。 总统强调了国家项目取得具体成果的重要性，并指示为其实施提供监测系统。

最后，会议还就哈萨克斯坦2060年前实现脱碳目标问题进行了讨论。

【编译：小穆】

