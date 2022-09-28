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2022 年 9月 28 日 星期三 , 17:04
托卡耶夫将主持召开最高改革委员会例行会议
哈通社/阿斯塔纳/9月28日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日将主场召开最高改革委员会例行会议。
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