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托卡耶夫将主持召开最高改革委员会例行会议
2022 年 9月 28 日 星期三 , 17:04

托卡耶夫将主持召开最高改革委员会例行会议

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日将主场召开最高改革委员会例行会议。


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