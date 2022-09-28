2022 年 9月 28 日 星期三 , 16:16

托卡耶夫总统参观数字桥论坛框架下的技术展览会

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫28日出席了每年一度的数字桥（Digital Bridge 2022）国际技术论坛。

在全体会议结束后，托卡耶夫总统参观了论坛框架下的展览会。

展会上，托卡耶夫总统了解了Astana Hub IT生态系统的情况，以及其与Google for Startups公司之间的联合项目的实施现状。

总统还听取了关于Alem编程学校和«为了哈萨克斯坦人民»基金相关项目的落实工作。

参观期间，托卡耶夫总统对展区内几乎每一个初创企业的展台都进行了访问，并与这些创业项目的负责人们交流，了解其工作内容和方向。这些企业并不仅局限于哈萨克斯坦国内，其中不少已经打入了国际市场。

总统在参观期间了解了区域航空公司 Farel 的新一代航空软件、Arbuz 在线超市、Zyplai 人工智能工厂、UvU Ridesharing 儿童和妇女安全陪伴服务、Parqour 智能停车服务、 FIBO Cloud 云服务和 Intebix 加密交换等一系列项目的情况。

土耳其工业和技术部长穆斯塔法·瓦兰克和乌兹别克斯坦信息技术和通信发展部长谢尔佐德·谢尔马托夫分享了两国科技园区与哈萨克斯坦之间的合作计划。

总统还听取了关于多家国际IT企业，如Blockchair、Playrix、EPAM、inDriver在哈萨克斯坦参与公共服务数字化项目的情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】