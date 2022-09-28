2022 年 9月 28 日 星期三 , 15:28

议会下院审议通过宪法法院法

哈通社/阿斯塔纳/9月28日--哈萨克斯坦议会马吉利斯（议会下院）二读通过《关于哈萨克斯坦共和国宪法法院》宪法性法案。

值得一提的是， 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院） 9月2日举行会议 ，对宪法性法案《关于哈萨克斯坦共和国宪法法院》进行初审，司法部副部长阿勒玛·穆卡诺娃在会上向马吉利斯成员介绍法案具体情况。

该宪法性法案的主要目的，是确保在将宪法委员会改组为宪法法院的进程当中，有效确保对宪法进行的修订内容得到落实、增强国家执法机构、严格遵守宪法条款。

该宪法性法案共包括3个部分，10章，总计68条。

马吉利斯议员、立法和司法改革委员会委员娜兹拉·热扎克在马吉利斯全体会议上表示，该法案对与宪法法院创立和运行、宪法诉讼程序实施有关的公共关进行了规范。同时，法案还涉及宪法法院法官的法律地位及其组成顺序、法官地位及其活动保障、宪法法院职权及其组织形式范围内重要规范等。

据她介绍，法案制定期间，工作组共举行了17次会议。

-期间受到对法案文本进行技术层面编辑的修正建议。此外，在对法案进行讨论时，也采纳了关于使部分条款与《宪法》和其他现行法律保持一致的建议。-她说。

【编译：阿遥】