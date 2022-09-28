托卡耶夫：哈萨克斯坦的战略目标是成为欧亚空间数字化中心

哈通社/阿斯塔纳/9月28日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日出席了在首都阿斯纳塔召开的第四届«数字桥»国际技术论坛，并发表致辞。

托卡耶夫总统在致辞中表示，历经四年的发展，哈萨克斯坦的数字桥国际技术论坛已经成功的成为了一个大型且受欢迎的区域舞台。今年的论坛主题——《中欧亚正在成为新的技术平台》——也充分体现了数字化产业在哈萨克斯坦所在地区的规模化发展前景。

- 哈萨克斯坦拥有巨大的人力、创造力和科学研发潜力，是发展创新、数字生产和创造力的独特空间。众所周知，如今能否实现向数字化转型，不仅意味着单一企业的竞争力，也是验证整个国家和地区的竞争力的决定因素。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，专家预计十年内全球多达 70% 的产品和服务将基于数字平台模式。在这一情况下，哈萨克斯坦已经为自己设定了一项战略任务——成为欧亚空间最大的数字中心之一。

总统同时强调，这一目标并非空中楼阁，实际上哈萨克斯坦已经在这一方向上打下了相当坚实的基础。根据联合国的排名，哈萨克斯坦在全球国家数字化程度中位居前 30 位，甚至领先于许多发达国家。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦从内容和制度方面，都明确界定了数字化发展的载体。

- 一个重要的优先事项也是«政府对公民»的领域，即为公民提供服务。在数字技术的帮助下，我们打算让公民的日常生活尽可能简单，并实现所有人的机会均等。为此，有必要转向一种全新的公共行政数字化形式——«隐形政府»（«Invisible Government»）。- 托卡耶夫总统说。

哈萨克斯坦总统在讲话中指出，这一方案的本质在于，国家政策的主要焦点将重点关注公民的个人需要和其利益上，竭尽全力的为公民提供最大的便利，减少公民为获取公共服务而需要付出的额外成本。

托卡耶夫总统表示，为了尽可能的实现这一目标，政府的数字平台与众多私营部门建立了建设性的合作。

目前，哈萨克斯坦政府已经向包括Kaspi、Halyk、BI Group以及其他企业开放了公共服务系统的访问权限。通过这些企业的服务平台，哈萨克斯坦公民可以更加便捷的完成大量过去需要耗费时间和经历的工作。

- 通过上述努力，我们的公民如今在出行期间，已经无需携带和出示身份证、驾驶执照、教育机构毕业证书、结婚证和其他 15 种文件。这项工作肯定会继续下去。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统强调指出，哈萨克斯坦为 IT 行业的发展创造了非常好的条件。

例如，在首都阿斯塔纳，创建了以IT初创企业为基础的«阿斯塔纳枢纽» 国际科技园，并在其中实施特殊的税收和签证制度。当前，这一科技园区中已拥有900多家注册企业。

此外，在阿拉木图«创新技术园»经济特区的基础创建了一个IT集群，其特点在于域外居住和优惠待遇的适用。

- 总体而言，发展信息技术产业是国家政策的一项重要且永久的优先事项。最近，在访问美国期间，我与微软、EPAM、Coursera 等IT企业的领导会面。并就深化与哈萨克斯坦合作及实现高新技术在哈萨克斯坦的本土化等议题达成了具体协议。- 托卡耶夫总统说。

总统在讲话中指出，哈萨克斯坦政府清楚的认识到，没有现代化和发达的基础设施，想要实现全面的数字化转型将是空话。因此，哈国一直在致力于创建与国际走廊和跨境数据流相关的数字基础设施。目前，哈萨克斯坦与阿塞拜疆之间正在就跨里海的数字基础设施建设开展合作。

- 我们正在积极吸引最大的云计算公司进入哈萨克斯坦市场，例如微软 Azure、亚马逊网络服务、谷歌云等。哈萨克斯坦有大约 40% 的人口生活在农村地区，我们需要为包括他们在内的所有公民，提供负担得起的高质量互联网，这是当前一个相当紧迫的问题。数字发展部应加紧工作，用 SpaceX 和 OneWeb 低轨道卫星系统网络覆盖最偏远的村庄。- 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统还强调，有鉴于数字化转型已经被认为是实现经济发展的主要因素，哈萨克斯坦的目标是通过改变经济和工业，使其能够重新定位到数字技术和工业 4.0 的轨道上。

- 当然，人力资源是我们的主要财富。从字面上看，两年前，全球 IT 市场需要 3000 万专家。 今天，需求已经是 1 亿，到 2025 年将增加到 2 亿。 很明显，这个数字只会随着时间的推移而增加。因此，该领域对专业人才的需求将是巨大的。我们非常了解这一挑战，因此我们设定了到 2025 年培训至少 10万 名高素质 IT 专家的目标。 - 托卡耶夫总统说。

总统表示，为实现这一雄心勃勃的目标，哈萨克斯坦正在大力建设IT领域的教学基础，包括引入私营资本以及扩大培训等。

托卡耶夫总统还特别谈到了他近期在访问美国期间，与在美国生活工作的哈萨克斯坦IT人才群体——Digital Nomads IT 社区代表们的会晤。

- 我的这些才华横溢的年轻同胞们，在美国、欧洲最大的公司工作，每个人都拥有竞争力。在哈萨克斯坦，同样有很多人才能够创造出国际水平的产品。因此，当前我们的政府面临的任务是：一方面，无论他们选择在国内还是国外工作时，都能获得政府的支持；另一方面，是通过各种良好的机制和政策，促使这些人才可以尽可能多地参与我们国家的数字化进程当中。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中着重强调，现代信息文明为每个人的自我实现开辟了巨大的机遇，但只有一个自由的社会才能培养出创新发展的土壤。

- 我坚信，只有在自由和谐的社会中，才会出现新的想法和突破性的创新。因此，作为国家大规模现代化改革的一部分，我们的目标是建立一个公正的哈萨克斯坦——一个人人机会均等的国家。 - 托卡耶夫说。

值得一提的是，本次大会的主持人是Reinvention Academy公司的创始人娜迪亚·哲克森巴耶娃。会上，Kaspi.kz 负责人兼联合创始人米哈伊尔•洛姆塔泽、巴帝企业和OneWeb 创始人兼董事长苏尼尔·米塔尔、三星电子公司总裁锐仁勇、inDriver公司创始人阿尔森·托姆斯基、TikTok 副总裁西奥·伯特伦等分别发表了致辞。

【编译：木合塔尔·木拉提】



