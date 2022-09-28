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总统出席«数字桥»国际技术论坛
2022 年 9月 28 日 星期三 , 11:05

总统出席«数字桥»国际技术论坛

哈通社/阿斯塔纳/9月28日-- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特•托卡耶夫28日出席«数字桥2022（Digital Bridge）»国际技术论坛。

哈萨克斯坦总统办公厅通过«БОРТ №1» Telegram账户发布了这一消息。

本届《数字桥》国际技术论坛的主题是—中欧亚正在成为新的技术平台。

论坛框架下，将举办科技园与IT学校、IT创业园、IT招聘会、阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）竞赛，以及VR、GameDev相关的各类主题展览、会议和活动。

«数字桥» 国际技术论坛是总统也会出席的哈萨克斯坦IT 领域年度最大活动。

预计将有国际IT界领先人物、哈萨克斯坦和外国技术领域专家、数字化发展领域的专业人士、IT公司和初创企业、风险投资人、科技企业家、国家机构和媒体代等，共约5000位嘉宾、300家IT企业，200位演讲嘉宾和70位投资人参加论坛。

论坛由哈萨克斯坦数字发展创新和航空航天工业部、阿斯塔纳市政府和阿斯塔纳枢纽（Astana Hub）国际IT初创科技园共同组织。

【编译：阿依波塔】


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