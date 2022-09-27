政府总理会见世界石油理事会主席

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日会见到访的世界石油理事会（WPC）主席佩德罗·米拉斯。

会谈中， 双方就进一步加强双边合作问题进行了讨论。

斯马伊洛夫指出，为加强哈萨克斯坦作为该组织可靠和负责任成员的地位，政府正在采取所有必要的措施。

据总理介绍，哈萨克斯坦已批准了巴黎气候协议，并承诺到2030年将温室气体排放量减少15%。与此同时，正在制定2060年前实现脱碳目标战略。

-哈萨克斯坦有兴趣在燃煤电厂向天然气过渡、油气化学和氢能发展方面开展合作。对此，我们随时准备考虑世界石油理事会的专家评估。-斯马伊洛夫说。

哈萨克斯坦政府总理表示，9月29日至10月2日在阿拉木图举行的世界石油理事会第七届青年论坛具有重要意义。来自全球29个国家的700多名代表将就全球能源转型、脱碳和低碳发展问题进行了讨论。

世界石油理事会主席向哈萨克斯坦政府对举办该论坛和该组织在区域的工作提供的支持表示感谢。

据悉，世界石油理事会是非政府组织，主要目标是为石油和天然气工业问题进行讨论创造条件。目前，该组织共有59个成员国，占世界油气生产和消费量的95%以上。哈萨克斯坦于2008年正式成为成员国。

【编译：小穆】



