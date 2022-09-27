2022 年 9月 27 日 星期二 , 19:46

日本为前首相安倍晋三举行国葬

哈通社/东京/9月27日 —— 据共同社报道，日本前首相安倍晋三的国葬27日下午在东京的日本武道馆举行。包括约200个国家及地区、国际机构的代表团在内，国内外共计约4300人出席并向安倍致以哀悼。

据报道，这是日本战后第二次为前首相举行国葬，上一次是55年前的吉田茂国葬。估算总额超16亿日元（约合人民币7940万元）的费用将由国费全额负担，包括这点在内，反对国葬的意见根深蒂固。外界对于强制哀悼的批评声也不绝于耳，国葬在部分在野党缺席等舆论褒贬不一的情况下举行。

国葬由首相岸田文雄担任葬礼委员长，三权之长、国会议员、都道府县知事及各界代表出席。美国副总统哈里斯、印度总理莫迪等海外政要也列席。立宪民主党党首泉健太等高层缺席，共产党等政党放弃出席。会场附近的九段坂公园开放了公众献花。

安倍7月8日在奈良市发表参院选举助选演说时遭枪击去世。岸田14日宣布将为其举行国葬，22日通过内阁会议决定。

岸田说明称，举行国葬的法律依据是该内阁会议决定以及规定国家仪式为管辖事务的《内阁府设置法》。然而，与安倍关系密切的“世界和平统一家庭联合会”（原“统一教会”）相关问题也令国葬备受诟病。

政府决定各府省厅降半旗并默哀，但并未要求教育委员会等予以配合。