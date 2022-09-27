2022 年 9月 27 日 星期二 , 20:49

政府总理会见沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣

哈通社/阿斯塔纳/9月27日 —— 据总理官网消息，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫27日会见到访的沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣套非克·本·法赞·阿勒拉比亚。

会谈中，双方就进一步扩大两国在旅游、文化和民航领域合作问题进行了讨论。

政府总理表示，建交以来，哈萨克斯坦与沙特阿拉伯之间建立了友谊和建设性的合作关系。

-世界穆斯林人都期待着朝觐。今年，在沙特阿拉伯领导层的关注和努力下，4千名哈萨克斯坦公民获得了朝觐机会。-他说。

斯马伊洛夫还就沙方积极参与日前在阿斯塔纳举行的第七届世界和传统宗教领袖大会表示了感谢。

-我相信两国之间的合作关系将得到进一步扩大和加强。-他说。

沙特朝觐与副朝大臣表示，增加两国之间的直飞航班将为双边合作关系的加强带来新的动力。

-访问框架下，我与哈萨克斯坦同仁举行了一系列富有成效的会谈。直飞定期航班的开通，有望进一步增加来自哈萨克斯坦的游客和朝觐人数。-他说。

据此前报道，哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫26日同沙特朝觐与副朝大臣举行会谈，并就进一步增加直飞航班达成共识。

27日上午，哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫同沙特朝觐与副朝大臣讨论了两国间旅游合作发展问题。

【编译：小穆】