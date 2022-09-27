2022 年 9月 27 日 星期二 , 14:30

托卡耶夫总统会见突厥斯坦民众代表 并发表重要讲话

哈通社/突厥斯坦/9月27日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫27日抵达突厥斯坦州首府突厥斯坦市，并出席了与当地民众代表的见面会。

托卡耶夫总统在见面会上，向在座的突厥斯坦州民众代表发表了讲话。

总统表示，他的此次突厥斯坦之行，旨在了解当地社会经济面貌。他强调指出，突厥斯坦是哈萨克民族文化的黄金柱石。

- 突厥斯坦——是我们所有人的骄傲，是两个世界的大门，是勇敢的突厥人的摇篮，是世界文明的圣地。这座神圣的古城，在我们的历史上有着特殊的地位。坐落在突厥斯坦古城中的亚萨维陵寝，是我们精神文明中不可动摇的支柱。我们必须对这个地区予以特殊的关注。这将是我国政府的首要任务。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，在哈萨克斯坦的历史画卷上，曾经留下过浓墨重彩的笔划的许多知名历史人物，都被安葬在突厥斯坦。

此外，就在去年，这座城市还获得了«突厥世界精神首都»的地位。

托卡耶夫总统表示，这意味着突厥斯坦这座古老的城市，受到整个突厥世界人民的特殊尊重。

- 将这座古城称之为我们精神与历史的首都，毫无疑问是完全正确的。因此，我认为政府应该会在近期，通过给予突厥斯坦市相应地位的决议。神圣的古城，自古以来就是民族的家园，是哈萨克人民的故乡。有基于此，我决定遵循先辈之道，提议将国家库鲁尔泰的下次会议在突厥斯坦举行。在大会上，我们将讨论事关国家未来的重要议题。 - 托卡耶夫总统说。

国家元首在讲话中，高度评价了近几年突厥斯坦州实现的一系列发展成就。总统指出，突厥斯坦州吸引的外来投资增长了8倍，为7.7万人解决了住房问题。城市绿化率大幅提升，环境面貌发生了显著的改善。居民用水和供气（天然气）问题基本解决。2019年至今，突厥斯坦州接待的游客人数超过了200万人次。近三年来，突厥斯坦州工业和农业领域规模实现了1.5倍的增长，新增6.4万多个长期工作岗位。

托卡耶夫总统表示，目前哈萨克斯坦正在大力推进《劳动（Еңбек）》就业保障计划。在该计划框架下，将为劳动力资源密集地区的人民向劳动力资源稀缺地区转移提供帮助。

- 许多公民已经迁往北方，并开始安居乐业。在《动力（Серпін）》计划框架下，今年为青年人群提供了3700多个配额，其中800多个配额属于突厥斯坦人。在强化立国之本的道路上，突厥斯坦人民居功至伟。不过，我们依然要继续激励青年群体的劳动热情。我们必须在青年人的心目中明确一个基准，即我们正在建设的新社会中，劳动者的地位是最高的。这是因为，爱国的基础便是勤奋与劳动，而空洞的话语不会创造任何价值。我们的公民，首先要忠于家庭，对家人充满关怀，用自己的勤劳和智慧创造价值，改善家人的生活。- 托卡耶夫总统说。

在与突厥斯坦人民的会晤中，托卡耶夫总统还谈到了当前国际局势下，哈萨克斯坦共和国所秉持的立场。

- 想要保障国家主权，并实现持续的繁荣发展，那么人民的团结对我们就和氧气一样不可缺少。团结统一，是和平、稳定和安宁的基础。在此，我想谈一谈当前的国际局势。正如诸位所知，国际局势已经变得无比混乱。在这种复杂的局势下，在国际组织，特别是联合国的投票中，哈萨克斯坦一直保持着中立立场。这符合我们的国家利益。领土的完整和国家的安宁，对我们比什么都重要。因此，我们必须保持理性和耐心，不被挑衅者所利用和引导。我们的人民最大的力量，就是团结、理性和耐心。如果我们失去这一价值观，我们的国家将面临巨大的威胁。国家的领土完整性必须得到维护，这是最基础的原则。我在国际政治舞台上，自始至终都不断地、公开的指出这一点。最近，在联合国大会上，我也再一次的重申了这一原则。这一切都不是无的放矢。在我们的周边，正在发生着大规模的战事。考虑到这一点，我们必须首先思考我们国家的安全。如果我们的边界完整，没有来自外部的攻击，那么我们的主权就将是稳固的。这对我们的国家而言，对我而言，是最重要的任务和首要目标。- 托卡耶夫总统说。

总统还专门谈到了邻国公民大量入境而引起国民关注的问题。

- 哈萨克有句俗语«与邻为善烦恼少»。最首要的，是我们应该与周边的邻国保持和睦，这只会给我们带来好处。最近一段时间，从邻国，也就是俄罗斯，来了很多人。许多人，是由于当前的情况，无奈之下来到我们这里的。我们应该予以善意，并关注和保障他们的安全。这是政治也是人道主义问题。我将这个问题交给政府处理。总之，在当前复杂的局势下，我们首先应该表现出人性、耐心和组织性。我们没有面临危机，也不存在恐慌。政府应该履行其职责。外来者将得到帮助，但不会受到特殊优待。所有的工作将依照法律，遵循契约得到执行。我们将同俄罗斯方面开展协商，以符合国家利益的方式解决这一问题。我想再次重申，在当前的复杂局势下，我们必须团结一致。只要保持国家的稳定，我们的发展步伐就不会放慢。所有的问题都要耐心的讨论，并付诸理性的解决方案。我特意在神圣的突厥斯坦说出这番话语，因为，自古以来，先辈们在这里讲出的道理，都会在六部阿拉什中广为流传。这一传统无论跨越了多少个世纪，都始终镌刻在我们的血液当中，留存至今。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统在讲话中，还谈到了他在国情咨文中提及的问题。总统指出，在开展政治体制现代化改革的同时，哈萨克斯坦还将启动一系列社会经济措施。这些改革将惠及全国人民。

- 还有一个非常重要的改革，就是总统今后只能担任一届。放眼本地区的各个国家，都没有发生过这种变革。因此，我相信，这一改革将是迈向民主化道路的果断步伐。即便是冒险一试，我也坚信这样的决定对于人民的光明未来是必要的。可能有人会产生疑问，即为什么要推动这样的改革。这是因为：总统职位不应该长时间的属于单一的一个个人。无论是世界上，还是在我们的国家，如果最高职位常年属于一个人所有，这种情况既不会给国家，也不会给国家的领导者带来荣誉。我们应该对未来充满信心，为诚实和有才华的政治家崭露头角打开道路。总的来说，人民充分的理解了我们改变政治体制的计划的本质。为了推进各项工作，需要在新宪法下获得人民的信任授权。因此，我们决定在11月20日举行非例行总统选举。我们将依法、公正和公开的举办这一大型活动。我相信，突厥斯坦的人民一定会积极地参加选举投票，做出自己的选择。- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫说。

在见面会最后，总统还向多位功勋人士进行了授勋表彰。

【编译：木合塔尔·木拉提】