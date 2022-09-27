转到主站
    货币汇率：
    usd/kzt 472.92 eur/kzt 461.24

    rub/kzt 7.68 cny/kzt 65.67
天气预报:
努尔-苏丹: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • ру қз qz en ق ز Ўз
    • 首页  >
      时事新闻  >
      农业

    农业部长：全国大多数地区已完成小麦收割工作

    2022 年 9月 27 日 星期二 , 14:13

    哈通社/阿斯塔纳/9月27日--全国大多数地区已完成小麦收割工作。

    农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在27日召开的政府例行工作会议上表示，今年的农作物总收获面积为2340万公顷。 其中，粮食收获面积1610万公顷。

    -在有利的天气条件下，全国大多数地区的秋季收割工作得以及时开展。截至当前，全国收获1540 万公顷地的粮食和豆类作物，这占总收获面积的 96.3%。已脱粒农作物2010 万吨，平均每公顷产量13公旦。-他说。

    据其介绍，2021年的平均每公顷产量为9.8公旦，共收获1490万吨粮食，较今年的收获量少25.9%。

    部长还表示，卡拉干达州和奇姆肯特市的粮食收获工作已完成。

    -从农作物种类来看，今年应收获的小麦面积为1290 万公顷。其中，已收获面积1260万公顷，占总面积的98.1%，已脱粒1550万吨，平均每公顷产量12.4公旦。 阿克托别、东哈州、江布尔州、杰特苏州、西哈州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州和奇姆肯特市的小麦收割工作已完成， 其他地区的正在收尾阶段。-卡拉舒科夫说。

    据农业部长介绍，全国农民在 140 万公顷地进行了油作物收割工作，这占总收获面积的40%。油料作物总产量为100万吨，平均每公顷产量为7.3公担。 马铃薯的已完成收获面积为 16.45 万公顷，为计划收获面积的 83.3%，总收成320万吨。

    【编译：阿依波塔】
    哈萨克斯坦 农业 政府
    Новости по теме
    焦点
    1 哈萨克斯坦与阿塞拜疆生态部长在巴库会晤
    2 年初至今有13 362名归国哈侨获得“血亲同胞”身份
    3 托卡耶夫总统：公民是国家的脊梁 没有公民就没有国家
    4 今年9月哈萨克斯坦民众共购买3099块金条
    5 建筑业是哈萨克斯坦经济增长的动力之一