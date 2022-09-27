2022 年 9月 27 日 星期二 , 14:13

农业部长：全国大多数地区已完成小麦收割工作

哈通社/阿斯塔纳/9月27日--全国大多数地区已完成小麦收割工作。

农业部部长叶尔波勒·卡拉舒科夫在27日召开的政府例行工作会议上表示，今年的农作物总收获面积为2340万公顷。 其中，粮食收获面积1610万公顷。

-在有利的天气条件下，全国大多数地区的秋季收割工作得以及时开展。截至当前，全国收获1540 万公顷地的粮食和豆类作物，这占总收获面积的 96.3%。已脱粒农作物2010 万吨，平均每公顷产量13公旦。-他说。

据其介绍，2021年的平均每公顷产量为9.8公旦，共收获1490万吨粮食，较今年的收获量少25.9%。

部长还表示，卡拉干达州和奇姆肯特市的粮食收获工作已完成。

-从农作物种类来看，今年应收获的小麦面积为1290 万公顷。其中，已收获面积1260万公顷，占总面积的98.1%，已脱粒1550万吨，平均每公顷产量12.4公旦。 阿克托别、东哈州、江布尔州、杰特苏州、西哈州、卡拉干达州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州和奇姆肯特市的小麦收割工作已完成， 其他地区的正在收尾阶段。-卡拉舒科夫说。

据农业部长介绍，全国农民在 140 万公顷地进行了油作物收割工作，这占总收获面积的40%。油料作物总产量为100万吨，平均每公顷产量为7.3公担。 马铃薯的已完成收获面积为 16.45 万公顷，为计划收获面积的 83.3%，总收成320万吨。

【编译：阿依波塔】