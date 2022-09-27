政府总理主持移徙问题会议 讨论外国公民入境量增加问题

政府总理在会上强调指出，中央政府机关及各地方政府部门需强化协调工作力度，保障各地区社会秩序的稳定和安宁。

阿里汗·斯马伊洛夫说：

- 要加强确保国家法律秩序和安全的工作，并为来哈的俄罗斯公民提供可能的帮助。在欧亚经济联盟相关立法的框架下，及时的完成这些外国公民在哈的登记手续，并考虑可能的就业情况。在这方面，采取措施稳定当前住房租赁市场出现的问题是很重要的。

政府总理指出，各级政府机构必须向国民及来哈的外国公民，就各自的合法权益和责任义务等，及时准确的予以告知和解释。近期内，将就这一系列问题开通专门的咨询渠道。