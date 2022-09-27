文化部长会见沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣

哈通社/阿斯塔纳/9月27日---哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫26日会见到访的沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣套非克·本·法赞·阿勒拉比亚。

会谈期间，双方讨论了发展两国间的旅游合作问题。

具体来说，与会人员谈到了沙特阿拉伯和哈萨克斯坦之间的直达国际航班的运营情况、两国旅游公司的相互合作，以及文化合作等问题。

阿巴耶夫表示，当前沙特阿拉伯公民可免签入境哈萨克斯坦，停留一个月。与去年相比，前来哈萨克斯坦旅游的沙特公民数量增加了2倍，哈萨克斯坦的生态环境和季节性变化适合旅游。«因此，我们愿意制定旨在发展旅游领域的联合项目。»

沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣对哈萨克斯坦的工作访问框架下，访问了阿拉木图和阿斯塔纳市。他表示，预计将有更多的沙特旅客前来哈萨克斯坦。

-昨天我在琼布拉克风景区有看到沙特旅客，沙特旅客是旅游花费最多的游客之一。哈萨克斯坦也有不少名胜古迹，我们可以开展联合工作，为两国公民的相互访问和旅游创造更好的条件。在这方面，我期待哈萨克斯坦的大力支持。-他说。

哈萨克斯坦文化部长与沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣的会谈在哈萨克斯坦国家博物馆中举行。会谈框架下，会与会人还共同参观了哈萨克斯坦的旅游和投资宣传片。

最后，沙特代表团提议在哈萨克斯坦组织举行，通过现代化方式介绍伊斯兰教先知穆罕默德生平的展览。

【编译：阿依波塔】