Qazaq TV Телерадиокомпания Президента Казахстана
首页  >
  时事新闻  >
  其他官方部门
文化部长会见沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣
2022 年 9月 27 日 星期二 , 08:26

文化部长会见沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣

哈通社/阿斯塔纳/9月27日---哈萨克斯坦文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫26日会见到访的沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣套非克·本·法赞·阿勒拉比亚。

会谈期间，双方讨论了发展两国间的旅游合作问题。

具体来说，与会人员谈到了沙特阿拉伯和哈萨克斯坦之间的直达国际航班的运营情况、两国旅游公司的相互合作，以及文化合作等问题。

阿巴耶夫表示，当前沙特阿拉伯公民可免签入境哈萨克斯坦，停留一个月。与去年相比，前来哈萨克斯坦旅游的沙特公民数量增加了2倍，哈萨克斯坦的生态环境和季节性变化适合旅游。«因此，我们愿意制定旨在发展旅游领域的联合项目。»

沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣对哈萨克斯坦的工作访问框架下，访问了阿拉木图和阿斯塔纳市。他表示，预计将有更多的沙特旅客前来哈萨克斯坦。

-昨天我在琼布拉克风景区有看到沙特旅客，沙特旅客是旅游花费最多的游客之一。哈萨克斯坦也有不少名胜古迹，我们可以开展联合工作，为两国公民的相互访问和旅游创造更好的条件。在这方面，我期待哈萨克斯坦的大力支持。-他说。

哈萨克斯坦文化部长与沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣的会谈在哈萨克斯坦国家博物馆中举行。会谈框架下，会与会人还共同参观了哈萨克斯坦的旅游和投资宣传片。

最后，沙特代表团提议在哈萨克斯坦组织举行，通过现代化方式介绍伊斯兰教先知穆罕默德生平的展览。

【编译：阿依波塔】

相关新闻
托卡耶夫总统出席共和国日庆祝晚会
托卡耶夫总统同欧盟委员会主席举行视频会谈
哈萨克斯坦与俄罗斯建交30周年 两国外交部互致贺信
柔道大满贯赛：哈萨克斯坦选手摘得铜牌
哈萨克斯坦与阿塞拜疆生态部长在巴库会晤
今年9月哈萨克斯坦民众共购买3099块金条
哈萨克斯坦选手在山地自行车亚锦赛中获得铜牌
托卡耶夫总统向一批军官颁发特殊称号和高级军衔
焦点
1 哈萨克斯坦与阿塞拜疆生态部长在巴库会晤
2 年初至今有13 362名归国哈侨获得“血亲同胞”身份
3 托卡耶夫总统：公民是国家的脊梁 没有公民就没有国家
4 今年9月哈萨克斯坦民众共购买3099块金条
5 建筑业是哈萨克斯坦经济增长的动力之一

时事新闻

查看历史新闻