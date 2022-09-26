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哈萨克斯坦和沙特阿拉伯就进一步增加直飞航班达成共识
2022 年 9月 26 日 星期一 , 18:53

哈萨克斯坦和沙特阿拉伯就进一步增加直飞航班达成共识

哈通社/阿斯塔纳/9月26日 —— 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长海尔别克·吾斯肯巴耶夫26日会见到访的沙特阿拉伯朝觐与副朝大臣套非克·本·法赞·本·穆罕默德·阿勒拉比亚（Tawfig bin Fawzan AlRabiah）。

会谈中，双方就进一步增加和扩大两国之间的航空客运问题进行了协商。哈萨克斯坦工基发展部部长表示，两国之间的航空运输领域合作得到了有效发展。

吾斯肯巴耶夫表示，哈萨克斯坦“斯卡特”航空公司和沙特“纳斯”航空公司2015年开始为哈萨克斯坦朝觐者执行直飞航班。

-去年，沙特为哈萨克斯坦公民分配了4千人的朝觐名额。当年，从阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特，以及阿克套共有19架次航班飞往麦地那和吉达。

据他介绍，斯卡特航空公司当前全年每周1-2次执行阿拉木图和奇姆肯特飞往麦地那和吉达的包机客运航班。与此同时，2022-2023年秋冬季航运期间，阿斯塔纳航空公司将开通阿拉木图至麦地那，而飞狮航空公司将开通阿克套至麦地那直飞航班，每周2班。

值得一提的是，哈萨克斯坦和沙特民航部门预计9月29日在蒙特利尔（加拿大）举行的第41 届国际民航组织大会框架下签署相互谅解备忘录。

根据备忘录，在哈萨克斯坦“开放天空”制度框架下，两国航空公司将双边客运航班由每周4架次增加至每周8架次。

沙特朝觐与副朝大臣感谢哈方的全面支持，并表示双边直飞航班的增加将有助于加强两国之间的合作。他同时还表示，沙特航空公司也希望增加双边客运航班。

【编译：小穆】

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