自俄罗斯入境哈萨克斯坦的日均人流量翻了一番

哈通社/努尔苏丹/9月26日 – 自俄罗斯入境哈萨克斯坦的日均人流量翻了一番。

哈萨克斯坦内务部移民委员会代理主席阿斯兰·阿塔勒科夫26日在新闻发布会上说：

- 有关俄罗斯联邦公民的移徙问题，以下内容会显得比较有趣。在2019年，新冠大流行尚未爆发时期，共有287.5万俄罗斯人入境哈萨克斯坦。也就是说，当时有近300万人入境。而2022年1~9月的这一数据是——160万。不过，在俄罗斯官方近期发布的决议之后，从上周开始，从俄罗斯向多个国家的人员流动，其中包括向哈萨克斯坦的人员流动出现了显著的增长。

根据他提供的数据，至2022年9月21日前，每天有9000~12000俄罗斯人入境和出境哈萨克斯坦。

- 而从9月22日起，入境哈萨克斯坦的俄罗斯人人数翻了一番。也由于这一原因，导致了哈俄边境地区过境点的拥堵情况。- 阿斯兰·阿塔勒科夫说。

阿斯兰·阿塔勒科夫表示，9月份共有大约4万多名俄罗斯公民，乘坐飞机离开哈萨克斯坦前往其他国家。

阿斯兰·阿塔勒科夫在内务部召开的新闻发布会上说：

- 俄罗斯人将我们的机场当做移徙的通道，这是两国间人流量增加的一个原因。就过境人数来说，9月份共有近4万多俄罗斯联邦公民离开哈萨克斯坦。

他还表示，有上千人通过哈萨克斯坦，向南部邻国，即吉尔吉斯和乌兹别克斯坦进发。仅在5天内，就有6000多名俄罗斯人从哈萨克斯坦机场离境。

- 至于移徙监督工作而言，出入境工作以及外国人在哈居留问题，都依法得到管控。所有信息都会记录在案，合法居留期限在监督范围之内。执法机关将会对违反移民法的人采取应对措施。- 他说。

【编译：木合塔尔·木拉提】