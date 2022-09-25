2022 年 9月 25 日 星期日 , 12:33

迪玛希粉丝见面会在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/9月25日--阿拉木图首场个人演唱会结束之后，哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮在阿拉木图竞技场（ Almaty Arena）举办粉丝见面会。

来自世界不同国家的粉丝齐聚一堂，现场气氛异常热烈。迪玛希和他的好友们为观众奉上精心准备的特别节目，歌声悠扬，惊喜不断。

见面会由哈萨克斯坦知名艺人玛拉特·沃拉兹哈林和叶尔克布兰·穆尔扎别克主持。迪玛希分享了自己首场阿拉木图演唱会以及同罗马教宗会面之后的感想心得。他对观众毫无保留，讲述了过去几年在舞台上发生的有趣故事。

-我记得昨天演唱会的每一秒。这种感觉太奇妙了，我感受到了来自粉丝的支持。-迪玛希说。

来自保加利亚的六岁小女孩安吉拉的举动，令现场观众为之动容。她给了迪玛希一个大大的拥抱，久久不肯松手。

问答环节，不少观众要求迪玛希献唱，有人甚至想听他奏唱国歌。一位长者对他作品赞誉有加，问他平时出行为什么不带保镖。迪玛希回答说没有这个必要，因为他觉得很安全，但又补充道，他出国时都会使用安保服务。

有位粉丝表达了对歌手私生活的好奇，但迪玛希没有回应。此时，主持人邀请迪玛希父母上台。他们回忆迪玛希出生的那一天，聊起了他的童年和爱好兴趣。据他父亲说，如果迪玛希没有选择演艺之路，他很有可能成为一名职业足球运动员。

现场粉丝还同迪玛希合影留念，并得到了他的签名。

粉丝见面会结束时，迪玛希感恩父母的无私奉献与厚爱，感谢粉丝们对他的鼓励支持。他同时非常感谢同事和团队的付出。他呼吁国人热爱、尊重自己的母语。他祝愿所有人都身体健康、平安喜乐。

此外，在见面会上还举行了《一片天空的故事》歌曲MV首映仪式。300多名专业人士参与了MV的拍摄制作工作。12 分钟的作品致力于地球人的和平生活。

据此前报道，迪玛希阿拉木图演唱会大获成功，来自全球68个国家的歌迷齐聚这场音乐盛会。

众多歌迷通过各种渠道分享了他们对哈萨克斯坦的印象。

【编译：阿遥】