2022 年 9月 24 日 星期六 , 18:37

古特雷斯呼吁各国要以人为本

哈通社/阿斯塔纳/9月24日--据联合国新闻处消息，联合国秘书长古特雷斯周五呼吁各国要以人为本，为人们未来的福祉做出大量的投入。

古特雷斯在联合国与国际劳工组织合作推出«全球就业和社会保护加速器»倡议近一年之际举行的一场高级别会议上称，这一倡议旨在通过将体面就业和社会保护置于可持续发展的中心来实现社会再平衡。

该倡议的目标是到2030年创造至少4亿个新的体面就业机会，主要集中在绿色、保健和数字经济领域，同时将社会保护扩大到目前无法覆盖的40多亿人。

此外，这一倡议还可以作为一种工具，来帮助世界管理在数字、气候或人口变动等领域发生的大规模变革，这些变革将在未来几十年从根本上改变人类社会。

古特雷斯向与会者发出警告，选择一条无所作为的道路会导致经济崩溃和气候灾难，并使得不平等现象不断扩大，社会动荡进一步升级，从而可能致使数十亿人陷入贫穷和匮乏的恶性循环。

他坦言，现行的经济体系并不公平，在加剧不平等的同时，让更多的人陷入贫困，这就是为什么要对其进行深入的结构性改革。

-我们正在努力实现这一目标，但改变不会一蹴而就。在此期间，‘全球加速器’就可以成为一项重要工具，帮助我们向有需要的人立即提供支持，并推动人们采取行动，给所有人带来变革。-古特雷斯说。

【编译：阿遥】