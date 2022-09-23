2022 年 9月 23 日 星期五 , 14:32

迪玛希歌迷聚首阿拉木图举行见面会 为哈国灾区捐款

哈通社/阿拉木图/9月23日 – 哈萨克斯坦知名歌手迪玛希·库达依别尔艮备受期待的大型个人演唱会《Stranger》将于今天（23日）在阿拉木图中央体育馆举行。而在9月22日，也就是晚会的前一天，来到阿拉木图的迪玛希歌迷们组织举行了一场粉丝之间的相识见面会。

据哈萨克斯坦国家电视台（Qazaqstantv）报道，来自50多个国家的600多名粉丝参加了当天的见面会。粉丝们告诉记者，这种见面会已经成为了一项粉丝之间的«传统仪式»，通常会在演唱会的前一天举行。

参加粉丝见面会的歌迷来自南非、日本、芬兰、美国、越南、中国、韩国、马来西亚、乌拉圭等国家。

来自美国的丹尼斯·琼斯和来自南非的赫瓦·布莱，相识与今年3月迪玛希的迪拜演唱会。而现在，两人在阿拉木图再次相遇，仍是为了迪玛希而来。

迪玛希的粉丝丹尼斯·琼斯在接受采访时说：

- 迪玛希的作品会给人带来巨大的能量。除了他的天赋以外，我更欣赏的是他的人格魅力。通过迪玛希粉丝俱乐部的帮助，我在世界各地找到了许多朋友。我们这些Dears相处起来宛如一家人。

迪玛希的哈国歌迷们也没有闲着。他们集合起来，向来自世界各地的粉丝们展示了哈萨克人热情好客的一面，并赠送了许多有关哈萨克斯坦的书籍作为礼物。

迪玛希的粉丝们有着自己独特的«家庭氛围»，相互热爱，并且也充满了爱心和热情。此次活动期间，这些粉丝们就集资为受到森林火灾影响的哈萨克斯坦灾区进行了捐款。同时，她们还未哈萨克斯坦的100位孤儿和残障儿童购买了此次迪玛希《Stranger》演唱会的门票。

迪玛希的粉丝詹娜·梅佩拉什维利说：

- 当我看到慈善集资的倡议时，想也没想就把钱捐出去了。要经常帮助他人，这是迪玛希自己以身作则教给我的道理。

迪玛希，如今不仅仅是哈萨克斯坦走出的艺术家，他正在成为一个世界性的符号，通过自己的个人魅力，将各种各样的人们，无论他们的年龄、性别、语言、肤色、名族，统统凝聚在一起。

迪玛希就是这样一位传奇人物，证明了纯粹的艺术没有国界。

根据此前报道，迪玛希阿拉木图大型个人演唱会《Stranger》将在今晚于该市可容纳3万人的中央体育馆举行。从售票信息可以预计，届时这座大型体育中心可能将座无虚席。

阿拉木图市警方表示，演唱会期间，全市将安排2500名警力，全力保障相关秩序安全工作。而在晚会现场，还将有400多位志愿者提供服务。

foto by dimashnews.com

【编译：木合塔尔·木拉提】