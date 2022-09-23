2022 年 9月 23 日 星期五 , 11:52

总统向上合组织成员国总检察长会议致贺词

哈通社/阿斯塔纳/9月23日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向23日在阿斯塔纳召开的上海合作组织成员国总检察长第20次会议致贺词。

哈萨克斯坦总统助理兼安全会议秘书黑扎特·努尔达吾列托夫宣读了总统的贺词。

-很高兴大家能来到哈萨克斯坦，检察院的工作在确保法治和创建公正社会方面发挥着重要作用。在这方面，哈萨克斯坦高度重视上合组织成员国监管机构的长期合作。打击跨国犯罪是上合组织的主要任务之一，跨国犯罪问题的解决有助于加强地区安全。-总统在贺文中写到。

-第二十次会议议程包括返还非法移出境的资金经验交流，这一问题在将上合组织转变为全球性经济平台的前景方面尤为重要。显然，能否充分发挥上合组织框架下互利合作的巨大潜力在很大程度上取决于共同打击跨国经济犯罪的成效。我相信今天的会议上大家会举行富有成效的意见交流，并会制定这方面的新方案，祝愿与会人员圆满完成任务。-总统写到。

托卡耶夫总统强调，上合组织成员国总检察长年度传统会议已成为落实总体法律政策的有效工具。

根据早前报道，上海合作组织成员国总检察长第20次会议23日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳市召开。 哈萨克斯坦总检察长别热克·阿斯洛夫在发表的讲话中表示，祝贺各国代表出席上合组织成员国总检察长第20次会议。

【编译：阿依波塔】