国家大力支持 哈国女性创业者人数逐年提高

哈通社/阿斯塔纳/9月23日 – 主题为《ASMAR-团结的传统》的国际女性创业者大会22日在首都阿斯塔纳市举行。

据国家经济部消息，国家经济部副部长鲍尔詹·沃马尔别科夫出席会议并致辞。副部长指出，近几年来，哈萨克斯坦政府出台了一系列优惠政策，大力支持女性创业。

在这些措施的激励下，哈萨克斯坦女性企业家人数逐年增长，尤其是在中小企业领域，十年中女性企业家的人数出现了大幅度的增加。

统计显示，在2010年，哈国中小企业中女性企业家的比重仅为26%，而到了2021年，这一数量已经增加到了43.3%。

- 为了支持经济活跃性，在创业发展国家计划框架下，出台了财政和非财政支持措施。此外，在国际金融机构和哈萨克斯坦《达姆》发展基金的支持下，推出了一系列的政策方案。- 他说。

2021年通过在利率补贴机制，向1万多个女性创业计划提供了支持；通过贷款担保机制为7000多个女性创业项目提供了帮助。去年，在信息保障方案范围内，为女性创业者提供有效咨询8.4万多条，提供服务支持咨询1.7万余人次。

此外，为激活妇女在经济活动中的参与热情，全国范围内建立了17个妇女创业发展中心。同类型机构明年将在新成立的三个州建立。这些创业发展中心迄今已经为超过7000名女性创业者提供支持。

副部长指出，这7000名创业者中，约30%属于低收入群体。

国家经济部还携手欧中复兴和开发银行，为创业企业提供技术支援，并启动了旨在加强女性企业家市场竞争力的《女性企业家》项目。

此外，在乡村地区，《一村一产品》项目也在顺利推进当中。

沃马尔别科夫指出，赋予女性更多的创业可能性，将有助于实现整个国家的包容、活力和可持续经济的目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】