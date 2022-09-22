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    国民警卫队军人温柔照顾走丢幼儿的视频令网民动容

    2022 年 9月 22 日 星期四 , 18:06

    哈通社/努尔苏丹/9月22日 -- 一段哈萨克斯坦国民警卫队的军人照顾一个走丢的小姑娘的视频，近日在互联网上引起了人们的热议，并纷纷为这位温柔的«兵哥哥»点赞。

    有许多网民留言表示，国民警卫队军人照顾孩子的方式“非常可爱！”“将来一定会是一个好爸爸！”，还有人直呼“想要嫁给他！”。


    据国民警卫队新闻中心消息称，9月18日，国民警卫队5571部队列兵萨贝尔詹·波拉特别克在执行音乐会安保任务期间，发现了一名走丢的女童。由于当时无法抽调人手将孩子送往最近的警局，因此决定暂时继续由萨贝尔詹留在原地照顾这个孩子。

    为了安抚女孩的情绪，萨贝尔詹让孩子坐上了自己的肩膀，并告诉她这样就能从高处看到父母。

    但之后不久，萨贝尔詹发现肩上的小姑娘居然睡着了。由于不能擅自离开执勤区域，他一边抱着小姑娘，一边继续执行任务。

    直到找到孩子的父母为止，萨贝尔詹照顾了这个孩子整整四个小时。

    在事后接受采访时，这位年轻的军人表示，在执行大型活动的安保工作期间，他们经常会发现一些走丢的孩童，因此学会的如何照顾和安抚幼儿。

    萨贝尔詹还表示，他不觉得这是一个很困难，或者需要表扬的事情，因为这是他作为一名国民警卫队军人的义务和责任所在。

    【编译：木合塔尔·木拉提】
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