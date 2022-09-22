政府总理出席机械制造商论坛全体会议

哈通社/阿斯塔纳/9月22日--周四，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫出席了在阿斯塔纳举行的第十届哈萨克斯坦机械制造商论坛全体会议。

开幕式上，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫宣读了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

国家元首在贺信中指出，国家大力支持制造业和机械制造业发展，并为之创造了条件。哈萨克斯坦企业掌握了货车、客车、轿车、公共汽车、电机车和变压器等产品生产技术。新通过的《产业政策法》，确定了产业发展的主要方向。国内机器制造商业已走向国外市场，出口总额达20亿美元。相信充分发挥行业潜力，将有力促进国家经济增长和技术进步，为社会发展做出新的贡献。