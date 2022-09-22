2022 年 9月 22 日 星期四 , 14:10

政府总理出席机械制造商论坛全体会议

哈通社/阿斯塔纳/9月22日--周四，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫出席了在阿斯塔纳举行的第十届哈萨克斯坦机械制造商论坛全体会议。

开幕式上，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫宣读了国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的贺信。

国家元首在贺信中指出，国家大力支持制造业和机械制造业发展，并为之创造了条件。哈萨克斯坦企业掌握了货车、客车、轿车、公共汽车、电机车和变压器等产品生产技术。新通过的《产业政策法》，确定了产业发展的主要方向。国内机器制造商业已走向国外市场，出口总额达20亿美元。相信充分发挥行业潜力，将有力促进国家经济增长和技术进步，为社会发展做出新的贡献。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，国内机械制造业为国家经济持续稳定发展做出了重大贡献。机械制造业产量增长了6倍，2021年已达 2.3万亿坚戈。过去3年，行业平均增长率为20%。

他指出，政府将继续为国内机械制造商提供支持，将在原材料供应和投融资、减少对进口的依赖、开发新生产线，对现现有生产设施进行现代化等方面出台更多优惠政策。

在论坛问答环节，阿里汗·斯马伊洛夫就机械制造产品进口和外国公司迁入哈萨克斯坦等问题表达了看法。

-目前，我们的进口远远高于出口。要彻底改变这种情况，需要采取系统性的综合措施。我想，为机械制造业的发展制定全面计划文件的时候已经到了。因为，只有长期的计划才能保证在该领域取得更大进展。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

政府总理还参观了«Kazakhstan Machinery Fair»展览。展会上，来自奥地利、德国、丹麦、以色列、西班牙、意大利、俄罗斯、土耳其等17个国家240多家公司的产品和技术集体亮相。

【编译：阿遥】