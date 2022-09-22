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    哈萨克斯坦总统候选人提名将于明日开始

    2022 年 9月 22 日 星期四 , 12:15

    哈通社/阿斯塔纳/9月22日--哈萨克斯坦总统候选人提名将于9月23日开始。

    据中央选举委员会副主席康斯坦丁·彼得罗夫介绍，根据哈萨克斯坦共和国相关法律，总统候选人提名将于2022年9月23日开始，10月11日结束。

    对候选人的要求：

    总统候选人必须是哈萨克斯坦公民、在哈萨克斯坦居住15年以上、拥有高等教育水平、年龄超过40岁、拥有完整的被选举权、具有至少5年公职或民选职位的工作经验、熟练掌握国语（哈萨克语）。

    根据中央选举委员会公布的信息，有计划作为总统候选人参加总统选举的公民，需要从全国三分之二的州和直辖市获得最少1%的合法登记选民的签名支持。

    截至2022年7月1日的统计显示，哈萨克斯坦现有合法登记选民11 827 277人。也就是说，每一位总统候选人需最少收集118 273名选民的支持签名。

    此外，总统候选人需要缴纳50倍最低收入标准，即300万坚戈的参选费用，并根据中选委的相关规定，提交包括申请书、个人及其配偶的资产和负债证明、医疗健康证明等一系列文件。中选委表示，若候选人胜选或在选举中获得超过5%的选票，则这笔费用将会退还给候选人。

    总统大选前的竞选活动将于2022年10月21日正式启动，并与11月18日结束。

    11月19日为选举前静默日，大选投票日为11月20日。

    【编译：阿遥】
    哈萨克斯坦 选举 中央选举委员会 总统选举-2022
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