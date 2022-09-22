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布拉格举行哈萨克斯坦文化周活动
2022 年 9月 22 日 星期四 , 10:30

布拉格举行哈萨克斯坦文化周活动

哈通社/阿斯塔纳/9月22日--据Elorda.info新闻网站报道，在哈萨克斯坦驻捷克大使馆和《Elim-Ay》文化中心大力支持下，哈萨克斯坦人民文化周活动在布拉格拉开序幕。

哈萨克斯坦外交官向来宾详细介绍了哈捷两国在文化人文领域合作取得的成果。

捷克文化部国际合作司司长彼特·赫尼兹多出席开幕式。他表示，哈萨克斯坦文化周活动将为推动哈捷双边关系作出重大贡献。哈萨克斯坦文化多元而独特，民族历史悠久而灿烂。

文化周期间，捷克观众可以欣赏到哈萨克音乐艺术团体精彩演出。在文化节框架下，将举办《当代哈萨克斯坦》摄影展、《我的祖国哈萨克斯坦》儿童绘画作品展等一系列异彩纷呈的活动。

在开幕式的文艺演出部分，中亚民间音乐团体和冬不拉曲演奏者进行表演，在捷哈萨克斯坦留学生也积极参与，为来宾献唱一首首脍炙人口的哈萨克歌曲。

活动将持续两周，在此期间，将放映介绍卡尼什·萨特巴耶夫、朱斯普别克·艾玛吾托夫、乔坎•瓦里汗诺夫等著名政治社会活动家、作家、诗人、学者坎坷人生路的纪录片；举办独立哈萨克斯坦独成就展和塞梅核试验场关闭30周年摄影展。

【编译：阿遥】

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