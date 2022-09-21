2022 年 9月 21 日 星期三 , 10:49

体育部长会见时隔十年获得伦敦奥运会铜牌的哈萨克斯坦摔跤手

哈通社/阿斯塔纳/9月21日--哈萨克斯坦文化和体育部长达吾然·阿巴耶夫日前会见时隔十年获得2012年伦敦奥运会铜牌的哈萨克斯坦自由式摔跤选手达吾列特·沙班拜。

2012年伦敦奥运会自由式摔跤120公斤比赛，在时隔十年后，永远载入史册。因为，当时颁奖台上的金牌和银牌获得者都因为服用兴奋剂被剥夺了奖牌，取消了成绩。而哈萨克斯坦选手则在该届奥运会结束10年后，收获递补铜牌。

2012伦敦奥运会铜牌补发颁奖仪式在塞尔维亚首都贝尔格莱德举行的2022年世界摔跤锦标赛框架下举行。 世界摔跤联合会（UWW）和国际奥委会负责人向达吾列特•沙班拜表示了祝贺，并隆重颁发了十年前举办的奥运会铜牌。

哈萨克斯坦文化部部长在会谈期间向达吾列特·沙班拜表示了祝贺。

-我向全体哈萨克斯坦人民就国家队收获的奥运会铜牌表示祝贺，我们的选手时隔十年获得了铜牌，这是一件重大事件。正义胜利，我们的选手通过专业身手，获得了奖牌。-阿巴耶夫在其通过Facebook页面发布的消息中写到。

此外，体育部决定向达吾列特·沙班拜授予6.5万美金的奖励，之前他获得的国家奖励为1万美金。

【编译：阿依波塔】