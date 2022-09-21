2022 年 9月 21 日 星期三 , 08:35

托卡耶夫总统出席全球粮食安全峰会

哈通社/阿斯塔纳/9月21日—据总统府新闻局消息，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统出席了由非盟和欧盟联合主持的全球粮食安全峰会。

欧洲理事会主席查尔斯·米歇尔、西班牙总理佩德罗·桑切斯、加拿大总理贾斯汀·特鲁多、塞内加尔总统马基·萨勒、美国国务卿安东尼·布林肯等政要出席了会议。

国家元首指出，确保食品安全是当今世界最紧迫的问题之一。除此之外，自2019年举办的类似峰会以来，面临粮食短缺的人数已从1.35亿增加到3.45亿。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿意在未来利用其农业潜力来为应对全球粮食短缺问题做出贡献。

总统特别指出，哈萨克斯坦依然是粮食及其他基本食品的可靠供应国。

国家元首呼吁加大抗击饥饿力度。他同时表示，愿意扩大与伊斯兰粮食安全组织和联合国在该区域各机构的合作，开展包括阿富汗在内的各种采购项目。

总统支持实施黑海谷物倡议，并指出必须使粮食和化肥不受所有制裁和限制，确保向贫穷国家供应粮食和化肥。

国家元首还谈到了哈萨克斯坦的过境运输能力，包括跨里海国际运输走廊的潜力。

托卡耶夫表示，预计未来几年通过哈萨克斯坦的货运量量将明显增加。哈萨克斯坦有能力减少冬季能源资源和重要原材料短缺。

总统还关注了气候变化和粮食系统薄弱环节导致的挑战。他表示，哈萨克斯坦作为国际中转枢纽，有能力打造稳定的全球性供应链。

托卡耶夫总统结束发言时表示，在上世纪三十年代的大灾难时期，哈萨克斯坦经历了饥荒，因此，对解决全球粮食问题责无旁贷。

【编译：阿遥】