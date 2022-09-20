2022 年 9月 20 日 星期二 , 18:15

阿里汗·斯马伊洛夫会见阿联酋商界代表

哈通社/阿斯塔纳/9月20日--据总理官网消息，正在对阿联酋进行正式访问的哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫20日同该国商界代表进行了会谈。

哈方向投资者介绍了40个新投资项目，总投资额超过65亿美元，涉及采矿及冶金，农业，石油和天然气，建筑等诸多领域。





阿里汗·斯马伊洛夫同穆巴达拉集团首席执行官穆萨比·卡比进行会晤。穆巴达拉集团是是一家国有投资开发公司，估计资产2850亿美元，在世界独立基金评级中位居第13位。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，哈萨克斯坦在能源、化工、农业、采矿及冶金领域具有巨大发展潜力。鉴于目前的国际局势，联合实施新开发的项目对双方都有利。

政府总理指出了农业、能源和银行部门联合项目的前景。

-哈政府将进一步改善投资环境。尽管世界危机重重，但今年第一季度流入哈国的境外直接投资增加了54%，达68亿美元。-阿里汗·斯马伊洛夫说。

穆萨比·卡比表示，穆巴达拉集团正在全面评估在哈萨克斯坦启动投资项目的可能性。该集团对绿色能源、金融、采矿及冶金，石油天然气领域的合作表现出浓厚的兴趣。

阿里汗·斯马伊洛夫还与ADQ集团总经理兼首席执行官穆罕默德·苏维迪举行了会谈。ADQ集团是该地区最大的控股公司之一，直接和间接投资了90多家公司。

阿里汗·斯马伊洛夫表示，ADQ控股公司业务范围甚广，包括农业、工业、物流、卫生健康等众多领域。所有这些是哈萨克斯坦优先发展方向。

穆罕默德·苏维迪则对哈萨克斯坦代表团展现的合作诚意表示感谢，并指出他们对发展制药业、食品生产、物流路线及可再生能源特别感兴趣。

此外，阿里汗·斯马伊洛夫还会见了Ayana Holding公司总裁阿卜杜拉·本·拉赫吉。双方讨论了实施建筑领域联合项目问题。

作为双边会晤结果，在多个经济领域签署了总额为9亿美元的双边商业文件。

【编译：阿遥】