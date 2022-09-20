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第五届新丝路国际交通物流商业论坛在阿拉木图举行
2022 年 9月 20 日 星期二 , 13:13

第五届新丝路国际交通物流商业论坛在阿拉木图举行

哈通社/阿拉木图/9月20日 – 新丝绸之路（NEW SILK WAY）第五届国际交通物流商业论坛20日在阿拉木图市举行。

来自14个国家的350多位代表出席会议。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长阿勒玛兹·额德勒索夫主持大会。

副部长在大会上致辞时表示，哈萨克斯坦目前已经建立了完善的物流交通走廊体系，并使其与全球主要的国际物流运输网络实现了紧密联系。通过哈萨克斯坦的物流基础设施，各类货物都能够迅速的进入世界市场。

他强调，现有路线的发展以及新路线的开拓，以及对当前物流基础设施的现代化改造，对所有国家都是有益处的。

阿勒玛兹·额德勒索夫还介绍了在阿克套海港建设集装箱枢纽的计划，并指出，这项总额超过104亿坚戈的项目，已经被列为哈萨克斯坦国家计划«强有力的地区——国家发展的驱动力»框架之内。

副部长强调指出，该项目的有效落实，将可以大幅度的提升跨里海国际多式联运走廊的效率，大大增加土库曼巴希-阿克套-中国过境走廊的容量。

根据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长的说法，到2030年，哈萨克斯坦将能够完成所有方向上的运输线路基础设施的更新升级工作。

值得一提的是，在为期两天的第五届新丝路物流论坛期间，还将组织举办主题为《交通和物流》的哈萨克斯坦国际展览会。

【编译：木合塔尔·木拉提】


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