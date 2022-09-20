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首都国际机场将建造第二条跑道
2022 年 9月 20 日 星期二 , 10:47

首都国际机场将建造第二条跑道

哈通社/阿斯塔纳/9月20日 – 首都阿斯塔纳机场计划开建第二条飞机起降跑道。

据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，随着交通运输量的不断增加，未来5~6年间，首都国际机场作为哈萨克斯坦重要的航空运输枢纽，将面临更加繁重的客运任务。

首都纳扎尔巴耶夫国际机场管理委员会第一副主席达吾列特·哈姆金在介绍机场未来发展概念时表示，机场目前使用的起降跑道在2003年时接受过一次全面的更新，而今年进行第二次复杂翻修工作。

他表示，目前首都机场的旅客运输任务正在不断增长，预期在2027~2028年期间，单条起降跑道将难以满足日益增长的旅客运输量。因此，机场计划对跑道、机场道路和停机坪的设备，以及灯光和信号设备进行更新。

达吾列特·哈姆金表示，鉴于首都机场在明年的客流量和起降航班数量都有望成为全国首位，因此计划修建第二条跑道，并扩建辅助区域设施，计划在未来五年内，将货物运输量也增加到目前的四倍以上。

他强调，机场的进一步发展计划是基于财务指标的不断提高，并将随着新战略的成果而得到加强。


【编译：木合塔尔·木拉提】


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