哈驻比利时大使馆举行开放日活动

哈通社/阿斯塔纳/9月20日--为期两天的欧洲遗产日框架下，哈萨克斯坦驻比利时大使馆举行公众开放日活动，吸引了大批市民和游客前来参观。

据外交部消息，布置在使馆大楼入口处的哈萨克斯坦摄影师作品展，展现了我国的自然风光和城市之美，及国人日常生活，引来游客驻足观看。欧盟之都—布鲁塞尔市民及游客还近距离认知了哈萨克毡房内部陈设，聆听冬不拉演奏，试穿哈萨克民族服饰，并纷纷拍照留念。著名拳手根纳季•戈洛夫金和歌手迪玛希迪玛希·库达依别尔艮的照片也吸引游客的注意力。游客对哈萨克斯坦人的热情好客和传统美味佳肴赞不绝口。

使馆来宾，其中包括比利时政界、商界及外交界人士，详细询问了有关哈萨克斯坦音乐艺术和旅游潜力，以及与哈萨克斯坦合作伙伴开展业务往来等问题。部分来宾表示，他们正是通过罗马教宗方济各近期阿斯塔纳之行对哈萨克斯坦产生了浓厚兴趣，并指出当今世界迫切需要这种旨在增进对话与文明互鉴的举措。

每年9月中旬举行的欧洲遗产日活动旨在展示欧洲各国的文化、传统、建筑与艺术，加深欧洲民众对欧洲文化丰富性和多元性的认识，促进民众之间的相互理解。首次参与此活动的哈驻比利时大使馆，充分展现了哈萨克斯坦丰富多彩的文化和巨大的旅游投资潜力。





【编译：阿遥】



