2022 年 9月 20 日 星期二 , 08:15

托卡耶夫总统在纽约举行一系列双边会谈

哈通社/纽约/9月20日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对纽约进行的工作访问框架下，会见了美国ЕРАМ systems公司、Coursera公司和微软公司代表，以及世界经济论坛创始人和美国国际开发署署长。

与提供软件和复杂数字平台开发服务的世界领先公司ЕРАМ systems公司创始人兼董事会主席阿尔卡迪·多布金举行的会谈期间，双方讨论了在哈萨克斯坦建立成熟的技术中心和发展IT领域的人力资本问题。

与Coursera公司首席执行官杰夫·马吉奥卡尔德举行的会谈期间，双方讨论了发展教育行业、提高国家公务员的能力，向高等教育机构提供学术支持等问题。

与微软中亚和东欧总经理米歇尔·西蒙斯进行的会谈中，双方讨论了扩大该公司在哈萨克斯坦的业务问题，其中包括开设 IT 实验室、提高 IT 工作人员的能力并进行再培训等计划。

总统还会见了世界经济论坛创始人兼执行主席克劳斯·施瓦布。

会谈期间，双方讨论了哈萨克斯坦与世界经济论坛发展合作的前景问题，并就世界当前的挑战和趋势交换了意见。

托卡耶夫总统谈到了世界经济论坛与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心之间的有效合作。

克劳斯·施瓦布邀请托卡耶夫总统出席计划2023年在达沃斯举行的世界经济论坛。同时，他对哈萨克斯坦正在根据托卡耶夫总统的倡议进行的政治和经济改革给予了高度评价。

与美国国际开发署(USAID)署长萨曼莎•鲍尔举行的会谈期间，双方重点讨论了发展领域各类项目的实施情况，并讨论了哈萨克斯坦与美国的合作问题。

与美国通用电气高级副总裁兼与美国通用电气公司纳比尔·哈巴耶布开展的会谈中，托卡耶夫总统了解到，该公司拟将医疗设备生产转移至哈萨克斯坦，其中包括新建一条生产超声和CT设备的生产线计划。

与埃克森美孚公司（Exxon Mobil）高级副总裁尼尔•查普曼的会谈中，双方谈到了在哈萨克斯坦实施碳氢化合物相关一系列项目的实施情况，以及全面恢复卡沙甘油田的生产时间问题。

根据早前报道，托卡耶夫总统19日抵达纽约，以出席第77届联合国大会。

对纽约进行的工作访问框架下，总统此前会见了高盛、Grupo Los Grobo、摩根大通、欧亚集团等美国领先公司领导层代表和国际金融机构领导层代表 ，以及 在外国公司工作的哈萨克斯坦青年 。

【编译：阿依波塔】