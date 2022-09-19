托卡耶夫总统在美国举行一系列会晤

哈通社/纽约/9月19日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日对纽约进行工作访问框架下举行了一系列双边会晤。

会见高盛 (Goldman Sachs) 石油和原料贸易全球董事总经理埃德·爱默生时，双方就在哈萨克斯坦落实新的投资项目问题进行了讨论，并就能源领域发展问题交换了意见。

据了解，高盛与阿斯塔纳国际金融中心建立了有效的合作关系。 会见Grupo Los Grobo公司总裁古斯塔沃·格洛波阔帕特尔和国际发展中心成长实验室主任、哈弗大学教授里卡多·豪斯曼时，就农业领域合作发展问题进行了讨论。 此外，托卡耶夫总统还同摩根大通首席执行官杰米·戴蒙就世界经济，其中金融市场发展前景交换了意见。 会见著名美国政治学家、欧亚集团（Eurasia Group）政治风险咨询公司创始人伊恩·布蓝默时，双方就当前热点问题和进程进行了讨论。

会见标普全球 (S&P Global)副董事长丹尼尔·耶金时，双方就能源安全问题和提升哈萨克斯坦在国际上的竞争能力问题进行讨论。

此外，托卡耶夫总统还同澳大利亚前总理、亚洲协会政策研究院主席凯文·拉德举行了会晤。

会谈中，双方就现代社会威胁和进程，其中全球政治和经济问题进行了讨论。

【编译：小穆】