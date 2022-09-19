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托卡耶夫总统同国际金融机构领导层举行会谈
2022 年 9月 19 日 星期一 , 19:40

托卡耶夫总统同国际金融机构领导层举行会谈

哈通社/纽约/9月19日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫19日同国际金融机构领导层举行了会晤。

消息称，托卡耶夫总统在对纽约进行工作访问框架下会见了花旗集团、高盛、纳斯达克、奥尔巴赫格雷森、富兰克林邓普顿基金、Brightlight Capital、联博集团、杰富瑞、卢克索资本集团、潘恩施瓦茨合伙人、新丝路论坛、Robotti & Company Advisors、TPG资本和Grupo Los Grobo等大型国际金融机构领导人。 托卡耶夫总统向美国金融家介绍了哈萨克斯坦正在实施的大规模政治和经济改革。他强调，这些重要变化对金融和经济部门带来重大影响。

-这对企业和金融机构意味着什么？这是扩大市场准入和确保透明度。总之，这意味着为私营部门和国际合作伙伴开辟新的机遇。-总统说。

会谈中，托卡耶夫总统指出了哈萨克斯坦在重要经济部门实施联合投资项目的可能性。比如说，总统谈及了与“萨姆鲁克-卡泽纳”国家基金之间的合作前景。他表示，将为基金资产私有化开创新的机会。

此外，总统还谈到了哈萨克斯坦在能源、绿色经济、交通物流和农业领域的巨大潜力，以及阿斯塔纳国际金融中心创造的良好环境。

最后，托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦政府愿为美国企业实施投资项目提供全面支持。 【编译：小穆】

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